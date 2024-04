Avec la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd, actionnaire de votre société Protocole d'Investissement

Nature et objet

Protocole d'Investissement relatif à l'engagement pris par la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd de participer à une augmentation de capital autorisée par votre conseil d'administration le

14 septembre 2023.

Modalités

Engagement pris par la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd de participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et de souscrire à titre irréductible et réductible, en numéraire, à hauteur de M€ 5.

La participation de la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd à cette augmentation de capital suppose toutefois (i) l'accord du conseil d'administration de la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd, (ii) l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique d'achat (conformément aux dispositions des articles 234-8 et 234-9, 2° du Règlement Général de AMF) en cas de franchissement du seuil de 50 % du capital ou des droits de vote post-opération et (iii) l'accord du contrôle des autorités gouvernementales chinoises compétentes.

Le protocole d'Investissement prévoit également le droit pour la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd de désigner la moitié des membres du conseil d'administration.

Dans sa séance du 27 octobre 2023, votre conseil d'administration a précisé le calcul du prix d'émission, défini sur la base d'une valeur de marché qui sera le minimum entre :

le cours de clôture de l'action Implanet de la séance de bourse précédant la date de tenue du conseil d'administration de la société amenée à lancer l'opération ; et

le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) sur les 20 dernières séances de bourse précédant la date de tenue du conseil d'administration de la société amenée à lancer l'opération ;

Et qui s'inscrira dans la fourchette suivante :

un maximum de € 0,07 par action et ;

un minimum de € 0,04 par action.

Motifs justifiant de l'intérêt de la convention pour la société

Votre conseil a motivé cette convention de la façon suivante : votre société recherche des solutions de financement afin de pouvoir être financée sur les douze mois à venir. Dans ce cadre, votre société s'est rapprochée de la société Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd, son actionnaire de référence.