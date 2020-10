Implanet : annonce un chiffre d'affaires de 1,75 M pour le troisième trimestre 2020, marquant la reprise des chirurgies en France et à l'international

Regulatory News:

IMPLANET (Paris:ALIMP) (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 et des 9 premiers mois clos au 30 septembre 2020.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d’Implanet, a déclaré : « Conformément aux signes observés avant l’été, le troisième trimestre confirme la reprise progressive des chirurgies du Rachis et du Genou. Nous avons retrouvé sur cette période le même niveau d’activité que celui enregistré au troisième trimestre 2019, qui avait lui-même connu une forte progression par rapport à 2018. Nous avons aligné tous les éléments pour profiter de cette reprise. Notre activité directe, qui représente 82% de l’activité d’Implanet, a enregistré un rebond significatif de +12% sur le 3ème trimestre 2020. En France et en Europe la situation s’améliore progressivement. Aux États-Unis, l’activité est bonne, soutenue par la reprise de nos partenariats, en particulier avec SeaSpine. Nous continuons nos efforts afin d’accompagner cette reprise au plus près des besoins, avec toute l’anticipation et la réactivité nécessaires dans un marché encore sensible à l’évolution de la situation sanitaire. Implanet tirera le meilleur parti possible de cette fin d’année en activant tous les leviers à sa disposition. »

Chiffre d’affaires (en K€ - Normes IFRS*) 2020 2019 Variation Chiffre d’affaires 1er trimestre 1 567 1 904 -18% Chiffre d’affaires 2ème trimestre 1 029 1 915 -46% Rachis (JAZZ®) 1 194 1 189 + 0% Genou 555 550 +1% Chiffre d’affaires 3ème trimestre 1 749 1 739 +1% Rachis (JAZZ®) 2 704 3 573 -24% Genou 1 640 1 984 -17% Chiffre d’affaires total 9 mois 4 344 5 557 -22%

Au troisième trimestre 2020, Implanet a enregistré un chiffre d’affaires de 1,75 M€, équivalent à celui de 2019, qui avait affiché une progression de +12% par rapport à 2018.

Les ventes de l’activité JAZZ® sur le trimestre ont redémarré et retrouvent le niveau affiché en 2019 avec 1,19 M€ de chiffre d’affaires. La reprise des chirurgies aux États-Unis permet d’enregistrer +14% sur la période sur les ventes en direct sur cette région.

L’activité Genou connaît une situation analogue avec une activité à 0,56 M€, rattrapant le niveau d’activité de 2019 sur cette même période. Les ventes en France ont progressé de +23% sur les trois derniers mois. Les ventes à l’export, ont pour l’instant été stoppées, visant à limiter les risques pays et de taux de change. Les premières chirurgies du Genou avec KICo aux États-Unis devraient intervenir durant le 4ème trimestre 2020.

Au cumul, à fin septembre 2020, Implanet enregistre un chiffre d’affaires reflétant l’impact de la pandémie de COVID-19, qui s’est traduit par l’arrêt et le report des interventions de chirurgie programmées, en particulier sur le second trimestre 2020. La baisse s’établit à date à 22%, pour un montant de 4,34 M€. L’activité Rachis enregistre 2,70 M€ de chiffre d’affaires à fin septembre contre 3,57 M€ sur la même période en 2019. L’activité Genou affiche quant à elle un chiffre d’affaires de 1,64 M€ à fin septembre 2020, contre 1,98 M€ sur la même période en 2019.

Faits marquants 2020 d’Implanet à date :

- l’accélération du développement commercial d’Implanet et le renforcement de son organisation en Allemagne avec la nomination de Stephan Collardey en qualité de Country Manager Germany,

- l’extension de la propriété intellectuelle de JAZZ Cap® au Japon,

- le début de la commercialisation des implants de prothèse totale de genou MADISON aux États-Unis.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

