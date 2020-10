Implanet : et SeaSpine annoncent l'homologation du Mariner Cap System aux Etats-Unis

Regulatory News:

IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME) (Paris:ALIMP), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou et SeaSpine Holdings Corporation (NASDAQ : SPNE), annoncent aujourd’hui l’homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner® et de la technologie unique d’Implanet JAZZ Cap®.

La solution « Mariner Cap System » a été développée par les deux partenaires afin de faciliter le traitement des pathologies dégénératives de l’adulte en permettant une stabilisation unique des vis pédiculaires. Ce nouvel implant a reçu l’autorisation 510(k) de la part de la Food and Drug Administration (FDA) fin août 2020, et permet le lancement commercial du Mariner Cap System qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines aux États-Unis, un marché estimé à 2,5 milliards de dollars1.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'IMPLANET, a commenté : « L’homologation FDA du Mariner Cap System par SeaSpine est une avancée majeure du partenariat engagé il y a 18 mois et atteste de la valeur clinique de notre technologie propriétaire JAZZ®. Cet implant, désormais adapté au système Mariner® de SeaSpine, sera déployé dans les prochains mois et répond directement aux besoins d’innovation technologique du premier marché mondial pour le traitement des pathologies rachidiennes. Ce nouveau système permettra à SeaSpine d’apporter une offre différenciée et à forte valeur sur ce marché. La réussite de cette collaboration avec la concrétisation du Mariner Cap System fait écho à celle obtenue par notre solution JAZZ Cap® lors des premières chirurgies effectuées aux États-Unis dans des indications complexes chez l’adulte. »

Keith Valentine, Directeur Général de SeaSpine Corporation, ajoute : « Le Mariner Cap System vient renforcer notre gamme de produits dédiée au traitement du rachis et représente une alternative propriétaire à proposer à nos distributeurs, aux chirurgiens et à leurs patients aux États-Unis. L’association de nos technologies nous permet de proposer une solution unique de stabilisation de l’ancrage des vis pédiculaires. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat innovant avec Implanet. »

Implanet et SeaSpine collaborent depuis février 2019. SeaSpine, une société de technologie médicale les plus innovantes, spécialisée dans le traitement des pathologies rachidiennes2, avait obtenu les droits de distribution de la gamme JAZZ® sous sa propre marque aux États-Unis.

À propos d’IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l’implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l’implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d’orthopédie éprouvée d’Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l’autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l’autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 36 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros en 2019. Plus d’informations sur www.Implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

À propos de SeaSpine

SeaSpine (www.seaspine.com) est une entreprise mondiale de technologie médicale qui se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de solutions chirurgicales pour le traitement de troubles de la colonne vertébrale. SeaSpine dispose d’un portefeuille complet de solutions ortho-biologiques et d’implants rachidiens pour répondre aux diverses combinaisons de produits dont les neurochirurgiens et chirurgiens orthopédiques du rachis ont besoin pour effectuer des procédures de fusion sur la colonne lombaire, thoracique et cervicale. Les produits ortho-biologiques de SeaSpine comprennent une large gamme de substituts de greffe osseuse traditionnels et avancés qui sont conçus pour améliorer les taux de fusion osseuse à la suite d’une large variété de chirurgies orthopédiques, y compris les procédures de la colonne vertébrale, de la hanche et des extrémités. Le portefeuille d’implants rachidiens de SeaSpine comprend une gamme étendue de produits destinés à faciliter la fusion vertébrale dans le cadre de la chirurgie mini-invasive (MIS) des déformations et des procédures dégénératives complexes de la colonne vertébrale. L’expertise en sciences ortho-biologiques et en développement de produits d’implants rachidiens permet à SeaSpine d’offrir à ses clients chirurgiens un portefeuille différencié et une solution procédurale complète pour répondre à leurs besoins de fusion. SeaSpine commercialise actuellement ses produits aux États-Unis et dans plus de 30 pays dans le monde.

