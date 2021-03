Implanet confirme son offre de prise de participation majoritaire dans le capital d'Orthopaedic & Spine Development

• Orthopaedic & Spine Development (OSD) est un fabricant d'implants destinés à la chirurgie du rachis

• Cette acquisition majoritaire doit permettre la création d'un nouvel acteur de référence de la chirurgie orthopédique en France et d'atteindre rapidement une masse critique de chiffre d'affaires.

Bordeaux, Boston, le 17 mars 2021 - 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui avoir obtenu l'accord des actionnaires fondateurs pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la société Orthopaedic & Spine Development

(« OSD »), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.

L'offre d'IMPLANET vise une prise de contrôle majoritaire (potentiellement de l'intégralité du capital social) d'OSD valorisée 4,2 M€ (pour 100% des titres). Les actionnaires fondateurs d'OSD représentant 71,5% du capital se sont d'ores et déjà engagés à répondre favorablement à l'offre confirmant ainsi le principe de ce rapprochement. Le pourcentage définitif d'acquisition sera communiqué prochainement après finalisation de la documentation juridique.

Gage de leur adhésion au projet de rapprochement, les actionnaires fondateurs d'OSD deviendront également actionnaires d'IMPLANET.

Avant le 31 mars 2021, Implanet convoquera une Assemblée Générale afin de soumettre à ses actionnaires l'accord de prise de contrôle.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet, déclare : « L'acquisition d'OSD marque une nouvelle étape structurante de la stratégie menée depuis fin 2019 visant à renforcer le positionnement d'Implanet sur le marché de l'orthopédie et du rachis. La valeur clinique de notre technologie JAZZ® nous a permis au fil des années de devenir un acteur incontournable de la déformation pédiatrique du rachis mais notre gamme ne nous permettait pas jusqu'alors de nous développer avec la même dynamique chez l'adulte. Le rapprochement avec OSD renforcera l'ensemble de notre gamme d'implants destinés à la chirurgie du rachis, notamment chez l'adulte, tout en positionnant Implanet comme fournisseur intégré à même de faire face à la concurrence des plus grands acteurs du marché. Le rapprochement de nos deux structures permettra d'atteindre rapidement une masse critique de chiffre d'affaires. L'atteinte de cette taille critique est l'assurance de pouvoir répondre dans les années à venir aux exigences réglementaires, cliniques et économiques sur un marché en forte progression. »

1

Nicolas Papillon, Président d'OSD ajoute : « Nous sommes très enthousiasmés par cette opportunité de combiner nos gammes d'implants avec la valeur clinique de la plateforme JAZZ® tout en bénéficiant des compétences commerciales et financières de la société Implanet. Nous cherchions à nous adosser à un partenaire pour déployer l'exécution de notre stratégie et donner davantage d'envergure commerciale à nos produits, notamment aux États-Unis. Le rapprochement avec Implanet nous est apparu comme une évidence car nous partageons avec ses fondateurs la volonté commune de faire de nos deux sociétés une entité agile, proche de ses clients et déterminée à gagner des parts de marché. »

OSD, un spécialiste du développement d´implants pour la chirurgie du rachis

Fondée en 2006 et basée en Avignon, OSD est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 M€ en

2019. OSD développe et commercialise une gamme complète d'implants rachidiens et opère également dans le négoce en marque blanche de produits complémentaires et de substituts osseux. OSD distribue ses produits en direct en France et de manière indirecte dans le reste du monde. OSD a récemment obtenu l'enregistrement FDA (510k).

Un projet d'acquisition motivé par des synergies créatrices de valeur :

✓ des implants pour la chirurgie du rachis proposant des produits complémentaires,

✓ des homologations 510 (k) permettant d'attaquer le marché américain et un marquage CE sur l'ensemble de la gamme des produits valable jusqu'en 2024,

✓ une plateforme règlementaire solide et un organisme notifié commun (LNE GMED),

✓ un management expérimenté reconnu sur son marché,

✓ une volonté commune d'atteindre une taille critique pour continuer à croître et à développer les marges.

Modalités envisagées de l'acquisition

Ce projet d'acquisition s'appuie sur une valeur des titres de la société OSD de 4,2 M€ pour l'intégralité du capital d'OSD. L'aquisistion, soumise à des conditions suspensives, sera réalisée en paiement en numéraire à hauteur de 2,6 M€, sous la forme d'un crédit-vendeur de 24 mois, le solde devant être payé en titres

Implanet, à hauteur de 1,6 M€.

Cette acquisition et le financement de l'activité du nouvel ensemble seront financés par la ligne d'obligations convertibles en actions mise en place auprès de Nice & Green d'un montant maximum de 5,0

M€(voir communiqué de presse du 13 janvier 2021).

L'émission des titres (sous la forme d'obligations remboursables en actions) pour le paiement de l'acquisition sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale prévue au second trimestre 2021, qui sera convoquée avant le 31 mars 2021.

Un prochain communiqué décrira les modalités définitives de l'opération.

