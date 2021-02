Implanet publie des résultats annuels 2020 en amélioration

• Réduction de 11% de la perte opérationnelle courante à -3,2 M€ dans un contexte sanitaire impacté par la crise liée à la pandémie de Covid-19

• Amélioration du taux de marge brute à 58,2% contre 56% en 2019

• Situation de trésorerie renforcée

Bordeaux, Boston, le 16 février 2021 - 17h45 CET - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2020 et arrêtés par le

Conseil d'Administration du 16 février 2021.

« Dans le contexte sanitaire très particulier qui a frappé l'année 2020, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros et continué à améliorer le taux de marge brute » commente Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet. « Ces résultats nous confortent dans notre capacité de résilience dans une période où les programmes chirurgicaux ont été très fortement perturbés par les reports ou les annulations. Notre stratégie de croissance externe, notamment avec le projet d'acquisition annoncé en janvier dernier, objective notre volonté de créer des synergies afin de continuer à améliorer le niveau de nos marges. Nous sommes plus que jamais focalisés sur notre objectif prioritaire : atteindre une masse critique de chiffre d'affaires et envisager l'équilibre en termes de trésorerie d'exploitation1 à horizon 2022. »

Note : les procédures d'audit sur les comptes consolidés sont en cours de finalisation.

1 Correspondant à la capacité d'autofinancement, plus ou moins la variation du besoin en fonds de roulement

Chiffre d'affaires Implanet 2020 impacté par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19

Le chiffre d'affaires d'Implanet s'élève en 2020 à 6,01 M€, en recul de 19% par rapport à l'exercice précédent (7,41 M€ en 2019). L'activité, qui avait redémarré en juin 2020 avec un retour au niveau du chiffre d'affaires de 2019, a de nouveau fortement ralenti en France et en Europe début novembre avec l'annonce du second confinement. L'activité Genou en France a été plus fortement impactée par la situation que dans le reste du monde. Aux États-Unis, la situation sanitaire a contraint Implanet et KICo à reporter sur 2021 les premières chirurgies MADISONTM prévues en octobre, la formation des utilisateurs ne pouvant être assurée.

Concernant l'activité JAZZ®, le chiffre d'affaires s'élève à 3,77 M€ en 2020, en recul de 17% par rapport à 2019.

Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Implanet a vendu 7 712 unités JAZZ® (vs. 9 171 en 2019), soit un recul en volume de 16%, notamment dû à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. La bonne reprise des ventes au T4 2020 à l'international (+45% aux Etats-Unis et +23% dans le Reste du Monde en volume) par rapport au T4 2019, compense le recul des ventes en France (-21% en volume).

L'activité Genou affiche quant à elle un chiffre d'affaires annuel en recul de 21% à 2,24 M€, principalement impactée par les périodes de confinement en France.

Confirmation de l'amélioration du taux de marge brute et réduction de la perte opérationnelle courante malgré la crise de Covid-19

La marge brute de l'exercice 2020 est en progression de 2 points comparée à 2019, avec un taux qui continue de s'apprécier sur l'année pour atteindre 58,2 % (contre 56,0 % en 2019).

Sur la période, Implanet a poursuivi ses investissements en R&D, qualité et affaires réglementaires afin de maintenir son avance technologique et de sécuriser ses homologations jusqu'en 2024. Par ailleurs, la politique stricte et continue de gestion des coûts opérationnels et la mise en œuvre rapide des mesures de chômage partiel pour faire face à la crise de Covid-19 ont permis de diminuer les charges opérationnelles courantes de 13%, soit -1,03 M€ sur l'exercice 2020.

La perte opérationnelle courante affiche une amélioration de 11% à -3,22 M€ contre -3,60 M€ en 2019

Les autres charges opérationnelles non courantes correspondent aux frais engagés sur le projet de cession de l'activité Genou, à la dépréciation de l'actif incorporel relatif à la prothèse de genou de seconde intention

Madison et à des frais relatifs à une réorganisation réalisée sur le troisième trimestre 2020. Pour rappel, en 2019, le produit correspondait à une reprise de provision sur le litige qui opposait Implanet à un distributeur. Compte tenu de ces éléments exceptionnels, le résultat opérationnel ressort à -3,68 M€, contre -3,43 M€ sur l'exercice 2019. Après prise en compte des charges financières, le résultat net 2020 est de -3,98 M€ sur l'exercice 2020 contre -3,65 M€ sur l'exercice 2019.

La Société est engagée à poursuivre le contrôle de ses coûts pour soutenir l'amélioration de ses indicateurs financiers.

Une situation de trésorerie renforcée

Au 31 décembre 2020, Implanet disposait d'une trésorerie et de placements financiers de 1,14 M€ (contre 0,7 M€ au 31 décembre 2019).

Malgré la crise de Covid-19, la consommation de trésorerie opérationnelle (free cash-flow2) a diminué de 3%, passant de -3,35 M€ sur l'exercice 2019 à -3,23 M€ en 2020.

Le 7 février 2020, la Société a renouvelé avec la société Nice & Green sa ligne de financement obligataire pour un montant maximum de 4,0 M€, en deux tranches de 2,0 M€ dans le cadre de la 6ème résolution de l'Assemblée Générale du 25 mars 2019 et de 2,0 M€ complémentaires sous réserve de l'adoption par l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 7 avril 2020.

La Société vient enfin de mettre en place une ligne de financement obligataire de 5,0 M€, via l'émission de 500 obligations convertibles, en complément du solde de 0,9 M€ restant au titre du précédent programme de financement signé en février 2020. Dans le cadre du projet d'acquisition annoncé le 13 janvier 2021,

Implanet a signé cette nouvelle ligne de financement avec Nice & Green SA qui permettra de financer l'acquisition et les besoins de trésorerie opérationnelle du nouvel ensemble sur 2021 et 2022.

Compte tenu de ces éléments, la Société considère disposer d'un fonds de roulement suffisant pour les 12 prochains mois et poursuit l'étude de solutions complémentaires pour financer l'accélération de son développement de modèle de vente en direct et de déploiement de partenariats à l'international.

Principaux faits marquants de 2020

✓ Renforcement du développement du modèle de vente en direct sur des marchés clés en Europe, tels que l'Allemagne, symbolisé par la nomination de Stephan Collarday en qualité de Country Manager Germany ;

✓ Obtention du renouvellement du marquage CE de la part des autorités européennes pour toutes les gammes Implanet jusqu'en 2024 ;

✓ Extension de la propriété intellectuelle de la solution JAZZ Cap® au Japon ;

✓ Homologation du Mariner Cap System aux États-Unis, association de la vis pédiculaire SeaSpine Mariner® et de la technologie JAZZ Cap® d'Implanet ;

✓ Extension du réseau de distribution avec la signature d'un partenariat de commercialisation au Mexique pour les produits issus de sa plateforme JAZZ®.

Stratégie et perspectives 2021

En 2021, Implanet axera sa stratégie sur :

✓ la poursuite du développement du modèle de vente en direct sur les marchés prioritaires, afin de bénéficier immédiatement des effets de la reprise post crise sanitaire ;

✓ la capitalisation sur les récentes homologations obtenues et partenariats signés pour développer l'activité dans de nouveaux pays ;

✓ la démonstration clinique de la valeur ajoutée des gammes Implanet, afin de répondre au renforcement des exigences réglementaires des années à venir ;

✓ la digitalisation des outils de formation afin de suivre l'évolution des pratiques suite à la crise sanitaire ;

✓ l'intégration d'une nouvelle activité qui permettrait d'atteindre une masse critique de chiffre d'affaires dès 2021.

2 Le free cash-flow intègre les flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles et les flux liés aux investissments

(capitalisation des frais de développement et acquisition d'immobilisations).

Le déploiement de la stratégie dépendra néanmoins étroitement de l'évolution de la situation sanitaire des premiers mois de 2021.

Prochaine publication financière :

Chiffre d'affaires 1er trimestre 2021 : le mardi 20 avril 2021

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l'implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l'implant MADISON destiné à la chirurgie prothètique du genou de première intention. La plateforme d'orthopédie éprouvée d'Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 33 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros en 2020. Plus d'informations sur www.Implanet.com.Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internet http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80

