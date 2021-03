EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Assemblée générale 2021 : les actionnaires valident l'ensemble des propositions



30.03.2021 / 18:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Approbation des comptes annuels 2020 | Renouvellement de tous les membres sortants du Conseil d'administration | Renonciation à la distribution d'un dividende Dietlikon, le 30 mars 2021 - Ce mardi, l'Assemblée générale ordinaire d'Implenia SA, en l'absence physique des actionnaires, a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration à une large majorité. Les actionnaires (taux de présence 62,95 %), représentés par le représentant indépendant, ont donné décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction au titre de l'exercice 2020, approuvant le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2020, ainsi que le rapport de rémunération 2020 dans le cadre d'un vote consultatif. Ils ont également approuvé la rémunération totale du Conseil d'administration pour la période allant de l'Assemblée générale ordinaire 2021 à celle de 2022, ainsi que la rémunération totale maximale de la Direction au titre de l'exercice 2022.

Par ailleurs, les actionnaires ont renouvelé le mandat des membres sortants du Conseil d'administration Hans Ulrich Meister (Président), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Ines Pöschel, Laurent Vulliet, Martin Fischer et Barbara Lambert. Le niveau élevé du taux d'approbation, supérieur à 96 % pour chacun d'eux, souligne la grande confiance que les actionnaires témoignent au Conseil d'administration et à la stratégie d'Implenia.

Les actionnaires ont approuvé à 98,56 % la proposition du Conseil d'administration de renoncer à la distribution d'un dividende (dividende 2019 : CHF 0,75). Contact our les médias:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs:

17 août 2021: Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué ad hoc