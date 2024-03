Implenia AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

Assemblée générale 2024 : les actionnaires approuvent l’ensemble des propositions



26.03.2024 / 18:00 CET/CEST



Versement d’un dividende ordinaire de CHF 0,60 par action décidé | Approbation des comptes annuels 2023 | Renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration | Marge de fluctuation du capital approuvée Glattpark (Opfikon), le 26 mars 2024 – Mardi, l’Assemblée générale ordinaire d’Implenia SA a approuvé à une large majorité l’ensemble des propositions du Conseil d’administration. Les actionnaires ont voté à 99,77 % pour le versement d’un dividende ordinaire de CHF 0,60 par action. Ils ont également donné décharge aux membres du Conseil d’administration et au Directoire pour l’exercice 2023 et ratifié le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés 2023 ; le rapport de rémunération 2023 ainsi que le rapport sur les questions non financières dans le cadre d’un vote consultatif. Ils ont aussi entériné la rémunération totale maximale du Conseil d’administration pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire de 2024 à celle de 2025, ainsi que la rémunération totale maximale du Directoire pour l’exercice 2025.



Les actionnaires ont reconduit à plus de 98 % l’ensemble des membres sortants du Conseil d’administration, à savoir Hans Ulrich Meister (Président), Kyrre Olaf Johansen, Henner Mahlstedt, Martin Fischer, Barbara Lambert, Judith Bischoff et Raymond Cron – ce pourcentage élevé souligne la solide confiance que les actionnaires témoignent au Conseil d’administration et à la stratégie d’Implenia.



21 août 2024 : résultats semestriels 2024, conférence pour analystes et médias

26 février 2025 : Résultat annuel 2024, conférence pour analystes et médias Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des prestations d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique d’une part, et responsabilité sociale et écologique d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 9000 collaboratrices et collaborateurs (à plein temps) en Europe et a généré en 2023 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com.

