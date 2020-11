Claudia Bidwell devient Chief Human Resources Officer

Dietlikon, le 24 novembre 2020 - Claudia Bidwell prendra le 1er décembre 2020 la fonction de Chief Human Resources Officer (CHRO) d'Implenia, leader multinational intégré de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier. À la même date, elle deviendra également membre de la direction du Groupe, l'Implenia Executive Committee. Elle succède à Christelle Beneteau, qui a décidé de quitter Implenia pour des raisons personnelles. Christelle Beneteau occupait ce poste depuis mars 2019.

Avant de rejoindre Implenia en septembre 2019 en qualité de Global Head of People and Organization Development et Head HR Suisse, Claudia Bidwell assumait depuis 2017 une fonction de Global HR Head auprès de Takeda Pharmaceuticals à Zurich. Auparavant, de 2004 à 2017, elle a occupé divers postes de direction chez Novartis à Bâle.

Après avoir obtenu un diplôme de Bachelor en économie à la London University (UCL), où elle a également travaillé comme assistante de recherche spécialisée en économie de l'environnement, elle a œuvré durant huit ans comme consultante en gestion à Londres. À partir de 1997, elle a occupé pendant sept ans le poste de Corporate Director auprès d'Unisys Corporation à Blue Bell, en Pennsylvanie (États-Unis). Elle a complété sa formation par divers programmes pour cadres à la Harvard Business School. Claudia Bidwell, qui a la double nationalité allemande et suisse, est mariée, a trois enfants et vit près de Lausanne.

« Je tiens ici à remercier Christelle Beneteau pour son grand engagement et son dévouement au service d'Implenia. Elle a contribué de manière déterminante à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie et de la nouvelle organisation du Groupe. Elle a par ailleurs restructuré le domaine des ressources humaines , dont elle a entamé la transformation en une fonction globale intégrée », déclare André Wyss, CEO d'Implenia. « Experte et manager reconnue, Claudia Bidwell dispose d'une vaste expérience internationale dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines. En tant que nouvelle CHRO, elle continuera de développer la fonction HR globale et d'enrichir l'équipe de direction du Groupe Implenia en lui apportant sa vision et son expertise. »



