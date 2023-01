Zurich (awp) - Implenia a remporté l'adjudication d'un projet de tunnel routier dans l'ouest de la Norvège. Associé au groupe local Stangeland Maskin, le numéro un suisse de la construction prendra en charge les travaux d'excavation et de percement de l'ouvrage ainsi que de son aménagement intérieur. Le volume de la commande se monte à 375 millions de francs suisses.

La part d'Implenia, qui contrôle 80% du consortium chargé de la construction du tunnel de Boknafjord, se monte à 300 millions de francs suisses, précise vendredi le groupe zurichois. Le projet consiste en le percement de deux tubes de 8,6 km de long, notamment. Les travaux, qui débutent ce mois, doivent s'achever en 2030. Le partenaire norvégien est responsable du transport des matériaux d'excavation et de la construction de la route.

La commande obtenue par Implenia et son partenaire est étroitement liée au projet E39 Rogfast, qui prévoit la construction d'un des tunnels sous-marins les plus long et les plus profond du monde.

vj/rp