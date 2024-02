Exercice 2023 : objectifs atteints ; en bonne voie pour une croissance rentable et durable

Glattpark (Opfikon), le 28 février 2024



« En 2023, Implenia a atteint ses objectifs dans un environnement de marché difficile. Cette réussite souligne l’excellent positionnement du Groupe, qui peut s’appuyer sur une équipe forte et une offre de prestations complète et intégrée. Grâce à nos prestations diversifiées et notre chaîne de de valeur étendue, nous sommes sur la voie d’une croissance rentable et durable », confie le CEO André Wyss.



Avec un EBIT de CHF 122,6 millions, CHF 126,5 millions corrigé des effets de change, Implenia a atteint l’objectif fixé ; résultat consolidé record de CHF 141,8 millions

Implenia a enregistré un EBIT de CHF 122,6 millions (2022 : CHF 138,9 millions, y compris les revenus supérieurs à la moyenne de la Division Real Estate). Après correction des effets de change, l’EBIT s’établit à CHF 126,5 millions. Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint CHF 3596 millions (2022 : CHF 3538 millions), soit bien au-dessus du niveau de l’exercice précédent après correction des effets de change. La marge EBIT a atteint 3,4 % (2022 : 3,9 %). Le niveau du carnet de commandes reste élevé, à CHF 6985 millions (2022 : CHF 7221 millions), soit CHF 7293 millions après correction des effets de change. L’application stricte de l’approche Value Assurance (gestion des risques d’Implenia) garantit la solidité du profil de risque et de marge de ces projets. Le résultat consolidé s’est établi à un niveau record de CHF 141,8 millions (2022 : CHF 106,0 millions) grâce à une forte performance opérationnelle et à la capitalisation des actifs d'impôts différés sur les reports de perte.

Le Groupe a généré un flux de trésorerie disponible de CHF 87,3 millions (hors prix d’achat payé pour Wincasa) et a amélioré son taux de capitaux propres à 19,8 %, 20,0% corrigé des effets de change

Pendant l’exercice 2023, Implenia a vu ses capitaux propres augmenter de CHF 93,1 millions, à CHF 575,8 millions (2022 : CHF 482,7 millions). Le Groupe a amélioré son taux de capitaux propres à 19,8 % (2022 : 17,5 %), 20,0% corrigé des effets de change au 31 décembre 2023. La stabilité financière s’en est donc trouvé renforcée. Le total du bilan a augmenté à CHF 2906 millions (2022 : CHF 2753 millions) en raison de l’acquisition de Wincasa. Le flux de trésorerie disponible a atteint CHF −12,7 millions (2022 : CHF 124,0 millions) ou CHF 87,3 millions hors paiement déjà effectué de CHF 100 millions pour Wincasa.

Toutes les Divisions ont contribué au fort résultat du Groupe ; le carnet de commandes reste à un haut niveau

La Division Real Estate a enregistré un bon EBIT de CHF 40,5 millions (2022 : CHF 81,1 millions), malgré une correction d’évaluation induite par le marché de CHF −4,2 millions de la participation dans Ina Invest. Le résultat n’est pas comparable avec l’exercice précédent en raison de revenus supérieurs à la moyenne issus de la vente de grands projets immobiliers pendant le premier semestre 2022. Après quelques désinvestissements et nouveaux investissements dans des emplacements attractifs en Suisse, la valeur comptable du portefeuille Real Estate s’est inscrite à CHF 149 millions au 31 décembre 2023 (2022 : CHF 141 millions).



La Division Buildings a encore augmenté son EBIT, le portant à CHF 42,8 millions (2022 : CHF 35,4 millions). Les deux marchés Suisse et Allemagne ont contribué à cette hausse continue de la performance. En enregistrant un EBIT de CHF 6,7 millions, après coûts de transaction et d’intégration ainsi que des amortissements PPA, Wincasa a également déjà apporté une bonne contribution au résultat. Le chiffre d’affaires de la Division est passé à CHF 1861 millions (2022 : CHF 1745 millions). Conformément aux prévisions, le carnet de commandes a été plus bas et s'est élevé à CHF 2598 millions (2022 : CHF 3118 millions). Grâce à son implication précoce dans les projets et à une collaboration partenariale, la Division crée de la valeur ajoutée pour les clients. La Division a acquis de nouveaux projets et a pu développer ses compétences dans des domaines en croissance, à savoir l’immobilier pour la santé et la recherche ainsi que la modernisation.



La Division Civil Engineering a réalisé un EBIT de CHF 37,7 millions, supérieur à celui de l’année précédente (2022 : CHF 35,8 millions). Le chiffre d’affaires a atteint CHF 1846 millions (2022 : CHF 1895 millions) soit CHF 1947 millions après correction des effets de change. Le carnet de commandes s’est établi à CHF 4194 millions (2022 : CHF 3951 millions), en hausse par rapport à l’exercice précédent, et s’inscrit donc dans l’orientation stratégique visant des projets d’infrastructure complexes et rentables. Grâce à sa grande expérience et à son expertise exhaustive pour les grands projets d’infrastructure de transport et d’énergie, la Division est un partenaire très demandé pour les adjudicateurs publics. La Division contribue ainsi à la transition énergétique en cours et aux futurs réseaux de mobilité en Europe.



La Division Specialties a amélioré son EBIT (effets non récurrents compris), le portant à CHF 7,6 millions (2022 : CHF 4,4 millions). Le chiffre d'affaires a atteint CHF 157 millions (2022 : CHF 163 millions) ; après correction des effets de change, il est resté au niveau de l’exercice précédent malgré les ajustements du portefeuille de la Division. Les unités d’affaires stratégiques ont connu une croissance rentable. Le carnet de commandes a augmenté pour atteindre CHF 193 millions (2022 : CHF 152 millions), en hausse sensible par rapport à l’exercice précédent. La Division continuera à renforcer ses compétences dans les domaines de la planification et de l’engineering, en développant et en adaptant des modèles commerciaux centrés sur le client. Elle poursuivra également l’ajustement de son portefeuille en recherchant des opportunités d’acquisition attractives. Grâce à ses prestations innovantes, la Division contribue au développement durable du secteur de la construction et de l'immobilier.

Rapport de durabilité 2023 : un engagement fort pour un secteur de la construction et de l’immobilier plus durable

Les compétences éprouvées en planification et en exécution de biens immobiliers et d’infrastructures durables sont de plus en plus demandées par les clients privés et publics, notamment pour les grands projets complexes. Implenia a pour objectif de marquer l’évolution vers un secteur de la construction et de l’immobilier plus durable. Depuis 2012, le groupe publie un rapport de durabilité conformément aux directives de la Global Reporting Initiative (GRI).



Les évaluations ESG pertinentes comme celles de Sustainalytics (Industry Top Rated) et de MSCI (AAA) ont confirmé à nouveau en 2023 la position de leader du secteur d'Implenia dans le domaine du développement durable. EcoVadis a décerné de nouveau la médaille d’or au Groupe en 2023.



Sur la base d’une vaste étude de portefeuille, Implenia a défini en 2023 pour ses propres projets de développement une stratégie de décarbonisation, qui va désormais être mise en œuvre. Grâce à une focalisation claire sur une gestion durable dans le domaine immobilier, Wincasa peut influencer positivement la phase d’exploitation de l’immobilier décisive pour l’empreinte carbone. Vous trouverez dans le rapport de durabilité 2023 publié ce jour des informations actualisées sur les indicateurs de durabilité, les mesures en cours et l’avancement des objectifs de développement durable pour 2025.



En 2024, Implenia vise un EBIT de CHF ~ 130 millions et maintient ses objectifs financiers à moyen terme

Implenia prévoit pour l’exercice 2024 un EBIT de CHF ~ 130 millions en raison de la forte activité opérationnelle dans un environnement de marché difficile. À moyen terme, le Groupe vise une marge EBIT de > 4,5 % et un taux de capitaux propres de 25 %.



La demande est forte et en progression, tant pour les projets immobiliers d’envergure dans des emplacements urbains attrayants que pour des projets d’infrastructure complexes. Elle est stimulée par des mégatendances comme la hausse de la population et l’urbanisation, la transition énergétique et les investissements dans des infrastructures de transport et d’énergie nouvelles ou modernisées.



Grâce à une offre de prestations complète et intégrée le long de toute la chaîne de valeur et à une spécialisation axée sur les secteurs porteurs (santé, recherche, infrastructures de transport et d’énergie, etc.), Implenia est parfaitement positionné dans ces domaines. En s’appuyant sur sa longue expérience, le Groupe a développé des compétences étendues pour son offre de prestations différenciée et évolutive. Le mix de portefeuilles de prestations immobilières et d'infrastructures avec une forte demande permet une croissance durable et rentable. La combinaison d’une croissance organique et inorganique associée à une stratégie asset-light permet au Groupe d’accéder à des secteurs d’activité innovants à fortes marges.

Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale un dividende de CHF 0.60 par action

Implenia entend faire participer les actionnaires à la réussite croissante de l’entreprise. C’est pour cette raison que le Conseil d’administration proposera lors de l’Assemblée générale du 26 mars 2024 le versement d’un dividende de CHF 0.60 par action (CHF 0.40 l’année précédente). Le Conseil d’administration part du principe qu’Implenia continuera à verser des dividendes de manière constante.