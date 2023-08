Fort résultat au premier semestre pour Implenia, en bonne voie d’atteindre ses objectifs pour 2023

Glattpark (Opfikon), le 16 août 2023



André Wyss, CEO d'Implenia, à propos du résultat semestriel : « Avec notre mix de portefeuille stratégique, nous sommes de nouveau parvenus à réaliser un très bon résultat au premier semestre 2023. La transformation ayant été terminée avec succès et l'acquisition de Wincasa finalisée, Implenia est en excellente position pour connaître un succès durable. Le chiffre d’affaires corrigé des effets de change est en progression par rapport à l’exercice précédent, le carnet de commandes a enregistré une nouvelle hausse et toutes les Divisions ont apporté une contribution positive au résultat. Implenia est en bonne voie d’atteindre les objectifs définis pour l’année 2023. »

Implenia a réalisé un fort EBIT de CHF 49,9 millions au premier semestre 2023 ; le chiffre d’affaires corrigé des effets de change progresse par rapport à l’exercice précédent et le carnet de commandes est à nouveau en hausse

Implenia a réalisé un fort EBIT, de CHF 49,9 millions (HY1.2022 : CHF 95,1 millions ; CHF 24,2 millions hors revenus supérieurs à la moyenne de la Division Real Estate) et de CHF 52,5 millions après correction des effets de change. Toutes les Divisions ont été rentables et les Divisions Civil Engineering et Specialties ont amélioré leur EBIT de façon significative.



Le chiffre d’affaires se situe au niveau de l’exercice précédent, à CHF 1731 millions (HY1.2022 : CHF 1767 millions) et à CHF 1807 millions après correction des effets de change. Le carnet de commandes s’est une fois encore accru à CHF 7,3 milliards (HY1.2022 : CHF 7,1 milliards) et à CHF 7,5 milliards après correction des effets de change. La stricte application de l’approche Value Assurance – la gestion des risques d’Implenia – garantit par ailleurs l’acquisition de projets conformément à la stratégie.

La Division Real Estate a réalisé un EBIT de CHF 16,1 millions (HY1.2022 : CHF 75,6 millions). Le résultat n'est pas comparable à celui de de l’exercice précédent en raison de revenus supérieurs à la moyenne provenant de la vente de grands projets immobiliers au premier semestre 2022. La Division est en bonne voie de réaliser un EBIT de plus de CHF 40 millions ciblé pour l’année 2023 grâce aux transactions prévues. La valeur comptable du portefeuille Real Estate existant s’inscrit à CHF 158,8 millions (HY1.2022 : CHF 129,9 millions ; valeur de marché au 31.12.2022 : CHF 351 millions). La collaboration avec Ina Invest a continué de se développer avec succès.

La Division Buildings a accru sa performance opérationnelle en termes d’EBIT, hors Wincasa, la portant à CHF 19,8 millions (HY1.2022 : CHF 17,6 millions). Compte tenu des coûts de transaction et d’intégration ainsi que des amortissements PPA résultant de la reprise de Wincasa, l’EBIT publié s’inscrit à CHF 18,2 millions. Pour l’ensemble de l’exercice, la Division prévoit déjà une contribution EBIT positive issue de la transaction Wincasa. Le chiffre d’affaires a augmenté à CHF 906 millions (HY1.2022 : CHF 851 millions). Avec CHF 2814 millions (HY1.2022 : CHF 3138 millions), le carnet de commandes est toujours à un haut niveau et de bonne qualité malgré un environnement de marché difficile.

La Division Civil Engineering a nettement augmenté son EBIT à CHF 11,7 millions (HY1.2022 : CHF 3,7 millions), en grande partie grâce à l'amélioration de la performance opérationnelle ; après correction des effets de change, l'EBIT s'est élevé à CHF 13,9 millions. L’exercice précédent, la Division réalisait pour la première fois un EBIT positif au premier semestre. Cet EBIT a désormais considérablement augmenté. Le chiffre d’affaires est au niveau de l’exercice précédent, à CHF 891 millions (HY1.2022 : CHF 916 millions) et à CHF 958 millions après correction des effets de change. Le carnet de commandes a atteint un nouveau record à CHF 4302 millions (HY1.2022 : CHF 3870 millions) et CHF 4498 millions après correction des effets de change ; il est également de meilleure qualité grâce à l’application systématique de l’approche Value Assurance.

La Division Specialties a accru son EBIT, le portant à CHF 1,6 million (HY1.2022 : CHF 0,8 million). En épurant son portefeuille, la Division se concentre sur une croissance rentable, en proposant notamment des activités dans les domaines du conseil et de l’engineering qui offrent une valeur ajoutée aux clients et une marge intéressante à Implenia. Cela explique que le chiffre d’affaires se situe sous le niveau de l’exercice précédent, à CHF 74 millions (HY1.2022 : CHF 79 millions). Le carnet de commandes a poursuivi son évolution positive avec un portefeuille adapté en s’inscrivant à CHF 166 millions (HY1.2022 : CHF 140 millions). Il comporte une part croissante de prestations de services qui contribuent à rendre la construction plus efficace et durable.

Le taux de capitaux propres s’accroît encore à 18,0 %

Malgré le dividende versé en mars, Implenia est parvenu à accroître ses capitaux propres de CHF 18,7 millions au premier semestre, les portant à CHF 501,4 millions (FY.2022 : CHF 482,7 millions). Grâce à la mise en œuvre cohérente de la stratégie asset-light, le total du bilan est resté stable, à CHF 2791 millions (FY.2022 : CHF 2753 millions), en dépit de l’acquisition de Wincasa. Le taux de capitaux propres a encore pu être augmenté au 30 juin 2023, puisqu’il s’élève à 18,0 % (FY.2022 : 17,5 %). Le résultat du premier semestre est un nouveau pas important vers l’amélioration durable du taux de capitaux propres à plus de 20 %.

Les fluctuations de la trésorerie au premier semestre ont été, comme prévu, influencées par un effet saisonnier et incluent aussi le versement de la première tranche du prix d’achat pour Wincasa, des investissements dans la réserve de terrains, le remboursement d’un titre de créance et le versement du dividende. Le flux de trésorerie disponible hors effets exceptionnels attendus s’élève à CHF -180 millions. Les activités opérationnelles étant rentables, Implenia table sur une évolution positive du flux de trésorerie disponible. Tous les plafonds de trésorerie syndiqués sont entièrement disponibles pour l'entreprise. La tranche restante du prix d’achat pour Wincasa, d’un montant de CHF 71,6 millions, viendra à échéance début 2024, ainsi que le prévoit la convention.

L’acquisition de Wincasa a été finalisée avec succès

Avec l’acquisition de Wincasa, finalisée début mai, Implenia a élargi la chaîne de création de valeur dans la phase d’utilisation des biens immobiliers. Pour les clients existants et futurs, une offre intégrée unique de prestations de services a été créée sur tout le cycle de vie des biens immobiliers. Implenia renforce ainsi son excellent positionnement en tant que prestataire intégré dans le secteur de la construction et de l’immobilier. Le Groupe attend de cette acquisition des revenus récurrents stables et des activités à marge plus élevée. L’intégration de Wincasa comme entité indépendante sur le plan juridique et opérationnel au sein de la Division Buildings se déroule comme prévu.

Avec une offre de prestations de services attractive, toutes les Divisions sont très bien positionnées dans un environnement de marché difficile

L’environnement de marché reste difficile et Implenia suit activement l’évolution sur tous les marchés pertinents. La hausse des prix des matières premières et de l’énergie ont entraîné une hausse des coûts dans la construction et la montée des taux d’intérêt a conduit au renchérissement du financement. Dans certains secteurs, l’activité de construction a reculé.



Les activités d’Implenia sont axées sur de grands projets complexes relevant du bâtiment et du génie civil ainsi que sur le propre portefeuille du Groupe dans des emplacements urbains attractifs. Pour ces domaines, en particulier pour les projets d’infrastructure, les prévisions de marché restent stables à positives. Grâce à son offre complète et attractive de prestations de services, Implenia est parfaitement positionné pour offrir de la valeur ajoutée à ses clients. Dans le domaine du bâtiment, Implenia se spécialise davantage dans les secteurs en croissance, tels que la santé ou la recherche et développement, et a élargi son champ d’activité par l’acquisition stratégique de Wincasa. Dans le domaine du génie civil, la demande d’ouvrages d’infrastructure pour la mobilité et l’énergie augmente fortement en Europe. Jusqu’à présent, Implenia a réussi à atténuer l’impact du renchérissement des coûts de construction en regroupant les achats au niveau de la centrale d’achat et par une gestion rigoureuse des contrats.

Pour l’ensemble de l’exercice 2023, Implenia confirme un EBIT attendu de CHF ~120 millions ainsi qu’un taux de capitaux propres de >20 %

Implenia prévoit un EBIT d’environ CHF 120 millions pour l’ensemble de l’exercice 2023 compte tenu du haut niveau d’activité opérationnelle de toutes les Divisions. Le Groupe table aussi toujours sur une amélioration du taux de capitaux propres, qui devrait dépasser les 20 % en fin d’exercice. Un taux de 25 % est visé à moyen terme.



Le Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre une marge EBIT de ~3,5 % à court et moyen terme et de >4,5 % à moyen et long terme.