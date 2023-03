Forte présence d'Implenia en Suisse romande : acquisition d'un terrain à beau potentiel à Nyon

La Division Real Estate d'Implenia achète un terrain à haut potentiel de développement à Nyon | Présence forte dans la région lémanique | Expertise complète en transactions et développements de sites complexes

Glattpark (Opfikon), le 7 mars 2023 - La division Real Estate d'Implenia a acquis un terrain à fort potentiel de développement, très bien situé à proximité immédiate de la gare de Nyon et très bien desservi par les transports publics, d'où il est aisé de rejoindre les pôles de Genève ou de Lausanne.

Implenia se réjouit de la possibilité de contribuer au développement du plan d'aménagement du quartier nord de la gare en association avec les responsables de la commune de Nyon. L'accent est mis sur un ensemble d'habitations répondant aux plus hauts standards de durabilité.

Ces deux dernières années, la Division Real Estate a conclu plusieurs transactions ambitieuses dans la région lémanique. En 2022, sur mandat de la caisse de pension d'Implenia, la Division a mené à bien un regroupement parcellaire près de la gare de Morges qui aboutira à un important développement de projet. Un autre regroupement parcellaire lui a permis d'acheter un terrain à Pully, dans la région de Lausanne, qui a intégré son propre portefeuille Real Estate et accueillera un projet résidentiel. Grâce à ces acquisitions, mais aussi aux projets de développement communs menés avec son partenaire Ina Invest, la Division Real Estate dispose d'un pipeline prometteur en Suisse romande.

La Division Real Estate d'Implenia a de nombreuses années d'expérience ainsi qu'une expertise complète et éprouvée dans toute la Suisse, tant dans le développement de projets que dans la transformation d'anciens sites industriels en quartiers hybrides durables et animés ou dans la réalisation de transactions complexes.

Adrian Wyss, Head Division Real Estate d'Implenia : « Dans le cadre de ces acquisitions, la Division Real Estate a démontré une fois de plus ses compétences de Transaction Manager. Nos Transaction Management Services sont également accessibles à des tiers. Ina Invest y a par exemple recours. Nous sommes toujours en quête de terrains et de biens immobiliers localisés en centre urbain pour nos propres activités de développement fructueuse ou pour le compte de tiers. »

