Implenia Capital Markets Day : « Fit for Growth »

Glattpark (Opfikon), le 1er novembre 2022

« Ayant achevé avec succès la transformation complète, Implenia est sur le chemin de la croissance et prête à atteindre ses objectifs ambitieux de rentabilité. Je suis très fier de ce que nous avons pu atteindre au cours des dernières années », déclare André Wyss, CEO d’Implenia. « Avec l’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs et mes collègues de l’Implenia Executive Committee, nous sommes en bonne voie afin de positionner Implenia comme une entreprise intégrée, multinationale et leader de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier. »

Implenia organise aujourd’hui un Capital Markets Day : CEO, CFO et Division Heads dévoileront la façon dont le groupe souhaite atteindre ses objectifs financiers. La compétence clé d’Implenia réside dans le développement, la planification et la mise en œuvre réussis et profitables de grands projets immobiliers et d’infrastructure complexes avec une offre de prestations intégrée, dans le respect du budget et des dates ainsi que dans une qualité supérieure et en respectant des standards élevés de safety et de durabilité. Malgré la volatilité actuelle de l’économie, Implenia est prête à profiter des opportunités qui se présentent sur le marché.

Phase « Fit for Growth » au sein des priorités stratégiques d’Implenia pour poursuivre le renforcement de la compétitivité

Afin d’augmenter ses marges, Implenia différencie sa priorité stratégique Portefeuille grâce à une spécialisation sectorielle et développe de nouvelles compétences le long de la chaîne de création de valeur – intégration en aval et en amont. Avec les acquisitions sélectives, le groupe prévoit d’accélérer l’intégration le long de la chaîne de création de valeur dans les secteurs d’activité à fortes marges.

Dans la priorité stratégique Croissance rentable, Implenia continue d’améliorer son profil de risque et ses performances avec son approche Value Assurance, ce qui permet des prévisions stables et fiables. De plus, le groupe est parvenu à réduire sensiblement les avenants en suspens. Il continue de renforcer son excellence opérationnelle et optimise ses fonds de roulement net.

L’accent de la priorité Innovation est mis sur l’industrialisation, la numérisation, le BIM ainsi que la durabilité. Dans ces domaines, Implenia s’est fixé pour objectif de marquer de son influence l’aménagement du marché et d’occuper une position de leader dans la branche.

Avec sa quatrième priorité stratégique Talents et organisation, Implenia attire les meilleurs talents, les forme et assure leur présence à long terme dans l’entreprise. Grâce à des mesures dans les trois domaines « Collaboration and Employee Engagement », « Talent Management » et « Recruitment Excellence », Implenia met tout en œuvre pour se positionner en tant qu’employeur de choix sur le marché du travail.

Contribution des Divisions aux domaines cibles : améliorer les activités existantes, développer les activités existantes, concevoir de nouvelles possibilités d’activités, acquisitions sélectives

Les Divisions ont orienté leur stratégie respective afin de contribuer aux domaines cibles du groupe.

Division Real Estate – Diversification focalisée dans quatre domaines d’activité pour des prestations et produits immobiliers durables, numériques et industrialisés. La Division continuera d’investir dans son propre portefeuille Real Estate en Suisse et en Allemagne et de le développer avec un accent marqué sur la durabilité. Elle fera progresser l’industrialisation et les solutions numériques grâce à ses prestations et produits. Les partenariats avec Ina Invest (dont Implenia détient 42,5 % des parts) et d’autres partenaires stratégiques généreront des revenus de prestations croissants et récurrents.

Division Buildings – Offre globale en construction neuve et modernisation, élargissement de la chaîne de création de valeur, spécialisation et projets pilotes innovants. La Division est spécialisée dans les grands projets de construction immobiliers complexes. Elle occupe une position de leader sur le marché en Suisse et affiche une forte croissance en Allemagne. Dans le domaine Consulting, elle fait progresser l’intégration le long de la chaîne de création de valeur. La Division renforce ses compétences en projets complexes avec des exigences très élevées de la part des clients, tels que les immeubles liés aux secteurs de la santé, de la recherche ou des centres de données. Une création de valeur précoce et les modèles de partenariat revêtent une importance capitale dans l’acquisition de projets.

Division Civil Engineering – Alliance d’une expérience de longue date et d’une expertise globale avec une excellence opérationnelle et des solutions innovantes pour l’avenir. La Division est spécialisée dans les grands projets d’infrastructures complexes du domaine des transports et de la mobilité, de l’alimentation en énergie ainsi que des ponts industrialisés. En plus de sa position leader sur les marchés suisses et allemands, la Division jouit également d’une forte présence en Autriche, en France, en Norvège et en Suède grâce à son unité Tunnelling. Elle intègre les domaines de la technique des tunnels et du trafic, de la maintenance prédictive et des nouveaux matériaux de construction tout le long de la chaîne de création de valeur, en amont comme en aval. La Division accroît son efficacité grâce à la numérisation, le BIM, le Lean Management et l’optimisation des processus.

Division Specialties – Transformation et déploiement d’activités innovantes pour l’aménagement durable de l’industrie de la construction. La Division est spécialisée dans les activités de niche complexes et poursuit la transformation de son portefeuille. Elle complète ainsi le profil d’Implenia en tant que prestataire intégré. De plus, elle développe ses unités profitables dans les autres Divisions. Elle initie et développe de nouveaux modèles commerciaux tels que des plates-formes de prestations ou des concepts de durabilité et génère des revenus de planification et de conseils dans les domaines de la logistique de construction, du Value Engineering, de l’optimisation énergétique ainsi que des solutions d’assainissement et de maintenance énergétiques standardisées.

Objectifs financiers du groupe : accent sur la rentabilité, capitaux propres renforcés et flux de trésorerie disponible positif et stable

Implenia souhaite stabiliser et augmenter son chiffre d’affaires à court et moyen terme principalement grâce à une croissance organique. À moyen et long terme, le chiffre d’affaires doit de plus être augmenté par une croissance organique et inorganique. Le groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre une marge EBIT de ~3,5 % à court et moyen terme et de >4,5 % à moyen et long terme. Se basant sur la forte activité opérationnelle, Implenia veut améliorer son taux de capitaux propres à >20 % d’ici 2023, pour atteindre 25 % à moyen terme. Implenia souhaite faire participer les actionnaires dans la réussite de l’entreprise une fois la transformation achevée. À l’occasion de son assemblée générale, le groupe a donc l’intention de proposer une reprise prudente du paiement de dividendes à partir du printemps 2023. Un flux de trésorerie disponible positif ainsi que le retour à une position cash net grâce à une activité opérationnelle profitable constituent d’autres objectifs financiers à moyen terme.

Implenia relève son objectif annuel pour 2022 à plus de CHF 130 millions d’EBIT sans effets non récurrents supplémentaires liés à la transformation.