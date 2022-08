Implenia : Green Village vend un bâtiment administratif et passe à sa deuxième étape de dévelop-pement

En construction au cœur du quartier des Nations dans le canton de Genève, le dévelop-pement immobilier Green Village a franchi avec succès un important jalon vers l'achève-ment de sa première phase. La durabilité et les qualités des concepts porté par le Conseil œcuménique des Églises (COE) et Implenia ont convaincu la fondation de placement Swiss Life d'acheter le bâtiment administratif « Kyoto », d'une surface brute de plancher d'environ 14 000 m². La deuxième étape du Green Village comprend deux bâtiments neufs administratifs, de 8'000 et 9'000 m2 ainsi que la rénovation d'un bâtiment classé, le Centre œcuménique, siège l'COE, et un hôtel/apart-hôtel de 250 chambres.

Après une collaboration soutenue pendant plus de dix ans, le COE et Implenia viennent de franchir un jalon de taille dans le développement et la réalisation du Green Village, un projet immobilier durable situé au cœur de la Genève internationale. La vente fin juin du bâtiment « Kyoto », de neuf étages d'environ 1250 m², surface brute de plancher (SBP) chacun, à la fondation de placement Swiss Life constitue en effet un succès majeur. Elle s'inscrit dans la continuité de la vente en 2020 de l'immeuble résidentiel « Montreal » et de ses 48 logements en propriété par étage (PPE), finalisés cette année, qui avait déjà remporté un franc succès. Ces deux bâtiments représentant ensemble l'étape 1 du projet global Green Village

Une nouvelle dimension

Les succès durant la phase 1 dans une conjoncture difficile (COVID pandémie, marché du bureau en recul, conflit Ukrainien et impact sur les taux d'intérets) récompense la collaboration étroite et fructueuse, commencée en janvier 2012, liant le COE, propriétaire du foncier, et Implenia, développeur-constructeur du Green Village. L'arrivée de de la fondation de placement Swiss Life, nouvellement propriétaire de « Kyoto » qui sera livré pour juin 2024, et représentant un des plus grands investisseurs institutionnels immobiliers de Suisse, permet au développement du site Green Village de faire un pas significatif vers la création d'un quartier modèle en durabilité. Le bâtiment « Kyoto » comme l'ensemble des bâtiments de l'étape 2 sera labélisé « Standard Construction durable suisse » (SNBS).

L'étape 2 qui démarre, concerne quatre bâtiments, à savoir le Centre œcuménique, siège du COE, qui fera l'objet d'une rénovation entre 2024 et 2026 ; le bâtiment « Lima », qui sera réalisé en en parallèle, accueillera organisations sœurs du COE et locataires ; le hôtel/apart-hôtel de 250 chambres « Rio » ; enfin, le bâtiment administratif, « Stockholm » vendu en PPE administrative, disposera de 9000 m² de bureaux aménagés répartis sur sept étages d'environ 1250 m² SBP. La commercialisation des étages est en cours ; plusieurs organisations internationales ont déjà communiqué leur vif intérêt et des négociations sont en cours.

La durabilité au cœur au projet

Le Green Village entend devenir un lieu de vie et de travail aéré et responsable au Grand-Saconnex. Avec un nouveau centre de conférence, et la Promenade de la Paix qui traverse les parcs naturels, tout est prêt pour le travail international, ainsi que pour les interactions intergénérationnelles. Green Village utilise les principes de One Planet Living développés par Bioregional et WWF International. La performance du quartier en matière de durabilité est certifiée par l'Association suisse pour des quartiers durables, fondée par WFF Suisse et Implenia. Un premier audit, évaluant la planification de la première phase, a été réalisé avec succès.

Chaque bâtiment du Green Village portera symboliquement le nom d'une ville qui a accueilli une importante conférence internationale sur le changement climatique : Kyoto, Montreal, Rio, Lima, Durban and Stockholm.

