Implenia : Le financement d'Implenia assuré

Dietlikon, 10 novembre 2020 - A l'occasion de la communication du 27 octobre 2020 sur l'intensification et l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie et sur la restructuration, Implenia a souligné que le groupe est solidement financé même si le taux des capitaux propres a temporairement baissé.

Implenia a conclu un accord de crédit syndiqué valable avec des banques suisses pour un montant de CHF 800 millions, qui est en train d'être confirmé par ces dernières après des discussions consensuelles. La limite monétaire renouvelable qu'il contient n'est pas utilisée.

Avec une position de liquidité solide, cela signifie qu'Implenia est bien placée pour atteindre ses objectifs.

Calendrier des investisseurs

3 mars 2021 : Résultat annuel 2020, conférence pour analystes et médias 30 mars 2021 : Assemblée générale

