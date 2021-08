Implenia : Rapport semestriel 2021 – La transformation est en bonne voie et exerce une influence positive sur les résultats opérationnels

La focalisation stratégique sur la rentabilité se traduit par un EBIT de CHF 40 millions ; toutes les Divisions ont contribué à l'EBIT positif Le carnet de commandes s'établit à CHF 6,6 milliards avec l'acquisition de projets stratégiquement importants, une qualité accrue et un profil de risque amélioré grâce à l'approche Value Assurance Implenia traverse une transformation en profondeur : Les mesures opérationnelles nécessaires sont en bonne voie et ont des effets positifs sur les résultats Le taux des capitaux propres s'est accru par rapport à l'exercice 2020, malgré les effets saisonniers. La tendance concernant les liquidités et les capitaux propres au deuxième semestre est positiveImplenia confirme ses prévisions

Dietlikon, le 17 août 2021

« Notre transformation est en bonne voie. Grâce à notre expertise dans la conduite de projets complexes et à notre focalisation de longue date sur le développement durable, nous sommes bien placés pour devenir un leader multinational de la prestation de services intégrés dans les domaines de la construction et de l'immobilier », a déclaré le CEO André Wyss. « Les mesures opérationnelles engagées produisent leurs premiers effets positifs sur les résultats. La qualité de notre carnet de commandes, lequel atteint un niveau élevé, s'est améliorée grâce à l'application de l'approche Value Assurance à l'échelle du Groupe. »

La focalisation stratégique sur la rentabilité se traduit par un EBIT de CHF 40 millions ; toutes les Divisions ont contribué à l'EBIT positif

Implenia a réalisé un bénéfice opérationnel solide au premier semestre. L'EBIT affiché s'est élevé à CHF 40,0 millions (HY1.2020 : CHF 3,7 millions hors transaction Ina Invest, CHF 56,2 millions rapporté). La performance de l'activité opérationnelle est conforme aux attentes et la mise en œuvre rapide de la transformation a permis de générer des éléments non récurrents supplémentaires qui se sont répercutés favorablement sur le résultat. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé par rapport au premier semestre 2020 à CHF 1884 millions (HY1.2020 : CHF 1926 millions). La mise en œuvre et la stricte application de l'approche Value Assurance se sont traduites par une acquisition plus sélective de projets offrant de meilleures marges. Toutes les Divisions sont en passe d'atteindre leurs objectifs de rentabilité pour 2021.

La Division Real Estate a réalisé un EBIT de CHF 22,3 millions (HY1.2020 : EBIT rapporté de CHF 107,5 millions ; y compris l'effet positif de la transaction Ina Invest). La Division continue d'investir dans son portefeuille immobilier attrayant et le développe en tant que Trader Developer en Suisse et en Allemagne, p. ex. avec l'acquisition du site « Marienplatz » à Darmstadt. Conjointement avec ses partenaires, la Division réalise en outre des produits immobiliers standardisés, préfabriqués industriellement. La collaboration avec Ina Invest dans les domaines de l'acquisition et des prestations immobilières est bien établie. La participation d'Implenia dans Ina Invest représente une valeur comptable de CHF 144,8 millions.

La Division Buildings a obtenu un bon résultat et une rentabilité opérationnelle accrue. L'EBIT de la Division s'est élevé à CHF 16,2 millions (HY1.2020 : CHF 5,4 millions). Le chiffre d'affaires a baissé à CHF 854 millions (HY1.2020 : CHF 1001 millions) en raison de la focalisation sur la rentabilité et sur les grands projets complexes. Le carnet de commandes est de meilleure qualité et a progressé à CHF 3148 millions (HY1.2020 : CHF 2646 millions) − principalement grâce à la reprise de BAM Swiss AG réalisée en mai. Ce rachat a permis à la Division d'accroître ses compétences en matière de projets complexes, notamment dans le domaine de la santé. La Division a par ailleurs développé des compétences supplémentaires en matière de prestations de planification et de conseil.

La Division Civil Engineering montre un EBIT de CHF 10,2 millions (HY1.2020 : CHF -48,0 millions). La transformation est en bonne voie, l'amélioration du résultat opérationnel en est une première preuve. La Division est désormais bien positionnée pour travailler avec succès à l'avenir. Les unités Tunnelling et Special Foundations ont enregistré de bons résultats. Les mesures de restructuration ainsi que la réduction d'activités au sein de l'unité Civil avancent bien et sont majoritairement achevées. Le chiffre d'affaires de la Division a progressé à CHF 1040 millions (HY1.2020 : CHF 927 millions). Cette hausse s'explique par un deuxième trimestre solide, en juin plus particulièrement, et par la focalisation stratégique sur les grands projets. Le carnet de commandes de CHF 3301 millions s'est établi au niveau de celui de l'année précédente (HY1.2020 : CHF 3349 millions) et est de meilleure qualité. Grâce à l'obtention du lot 3 du projet de construction de tunnel TELT (Tunnel Euralpin Lyon-Turin), la France reste un marché important pour la construction de tunnels et les projets d'infrastructures liés à ce domaine.

L'adaptation stratégique du portefeuille de l'unité Civil se déroule comme prévu. Les cessions suivantes ont été entre-temps menées à bien: Implenia Instandsetzung GmbH en Allemagne, ateliers et équipements de chantier en Autriche ainsi que les unités Maintenance de gares maritimes et Consolidation de la falaise en Norvège. Une externalisation supplémentaire d'ateliers et d'équipements de chantier est à l'étude et l'unité Civil a fermé les unités de production locales dans le canton des Grisons en Suisse. Les activités de l'unité Civil en Suède, en Norvège et en Autriche ont été réduites de manière à ce que les projets déjà en cours puissent être achevés.

La Division Specialties a réalisé un EBIT de CHF 0,5 million (HY1.2020 : CHF -0,6 million). Le chiffre d'affaires s'est élevé à CHF 95,8 millions (HY1.2020 : CHF 104,9 millions). Le carnet de commandes est resté stable à CHF 166,1 millions (HY1.2020 : CHF 170,4 millions), malgré la vente des deux unités non stratégiques, soit Tüchler Ausbau et Tetrag. La Division va poursuivre le développement et le déploiement des unités d'affaires à fort potentiel et recherche activement des possibilités d'acquisition, afin d'accroître ses compétences en matière de planification et d'ingénierie. L'Implenia Innovation Hub développe déjà plus de 70 innovations prometteuses ayant atteint différents niveaux de maturité.



Le carnet de commandes s'établit à CHF 6,6 milliards avec l'acquisition de projets stratégiquement importants, une qualité accrue et un profil de risque amélioré grâce à l'approche Value Assurance

Le carnet de commandes d'Implenia a progressé à CHF 6,6 milliards (HY1.2020 : CHF 6,2 milliards), grâce à l'acquisition de projets stratégiquement importants au premier semestre et à l'acquisition de BAM Swiss AG. La qualité du carnet de commandes continue de progresser. Implenia applique l'approche Value Assurance à tous ses nouveaux projets et les projets de grande envergure sont planifiés et réalisés au moyen de méthodes de Lean Construction. Ces deux mesures permettent d'améliorer le profil de risque et la rentabilité du portefeuille de projets. La marge brute calculée du carnet de commandes a augmenté d'environ 1,0 point de pourcentage (resp. 20 %), grâce à l'introduction de l'approche Value Assurance et à des processus améliorés d'évaluation des risques. Dans le cadre du controlling des projets, Implenia réalise des contrôles des coûts permanents ainsi que des évaluations des risques réalistes. Des indicateurs d'alerte précoce en vue de l'identification d'irrégularités et de risques éventuels assurent l'excellence de la gestion de projet.

Au cours des six premiers mois de cette année, Implenia a remporté de nombreux projets d'infrastructures importants et complexes sur des marchés stratégiques. Ces acquisitions de projet sont en conformité avec les compétences de base du Groupe. Ils mettent en outre en évidence la réputation d'Implenia et l'intérêt porté à ses capacités et à son expérience de longue date dans la construction de tunnels. Quelques exemples : tunnel anti-bruit de l'autoroute A7 Altona (Allemagne), tunnel Lysaker-Fornebu (Norvège), station de métro Sofia à Stockholm (Suède) et deux lots préparatoires pour le second tube du tunnel routier du Saint-Gothard (Suisse).

La Division Buildings s'est vu adjuger plusieurs grands projets complexes portant sur des immeubles d'habitation et commerciaux en Suisse et en Allemagne. Quelques exemples : laboratoire provisoire du Campus Irchel (Zurich), complexe de bureaux, d'hôtel et de commerce de détail ka3 (Karlsruhe), immeubles locatifs durables du quartier Turley (Mannheim) et immeubles d'habitation et commerciaux BahnStadt (Bruchsal). Sur la base de la stratégie d'Implenia, on assiste à un changement de la construction pure vers des projets comportant une part importante de travaux de conseil et de planification.

Implenia traverse une transformation en profondeur : Les mesures opérationnelles nécessaires sont en bonne voie et ont des effets positifs sur les résultats

Implenia traverse une transformation en profondeur. Celle-ci comprend des ajustements du portefeuille, des amortissements ainsi qu'une réorganisation de certaines activités et fonctions de support. L'entreprise continue de se concentrer sur les prestations de service intégrées dans les domaines de la construction et de l'immobilier sur les marchés porteurs Suisse et Allemagne et propose sur d'autres marchés des prestations de construction de tunnels et des projets d'infrastructures liés à ce domaine. La mise en œuvre de cette transformation a bien avancé en ce qui concerne la priorité stratégique « Portefeuille » et elle est déjà majoritairement achevée dans l'unité Civil. Implenia continuera de procéder à des ajustements du portefeuille et à l'externalisation d'activités à forte intensité en capital au deuxième semestre.

Les prévisions récentes concernant l'évolution du marché restent positives pour les marchés porteurs d'Implenia. Au niveau européen, la hausse attendue de l'activité de construction globale en 2021 a été légèrement corrigée et passe d'env. 4,1 % à 3,8 %. Un ralentissement progressif de la dynamique de l'activité de construction globale est attendu pour les années suivantes. Les prévisions pour 2022 tablent sur une croissance de 3,0 %, contre 2,1 % pour 2023 (source : Euroconstruct Report, juin 2021).

Gestion active des coûts croissants des matériaux de construction

Les coûts des matériaux de construction ont fortement augmenté depuis le début de l'année. Implenia gère activement des enjeux tels que les difficultés d'approvisionnement dans la chaîne de livraison ou l'inflation du coût des matériaux grâce à une collaboration étroite entre les unités opérationnelles et l'organisation globale des achats. À ce jour, les conséquences financières sont ainsi limitées. Le Groupe pense pouvoir atténuer en grande partie la hausse des coûts des matériaux.

Développement durable - un élément important de la proposition de valeur d'Implenia

Le développement durable n'est pas seulement l'une des valeurs de l'entreprise Implenia, il constitue aussi un élément central de la proposition de valeur vis-à-vis de ses clients. Implenia a défini douze objectifs de durabilité, qui couvrent un large éventail de critères ESG et qui devront être atteints d'ici à 2025. L'objectif prioritaire, à savoir développer la position de leader sectoriel en matière de développement durable, a récemment été récompensé par deux grandes agences de notation : Sustainalytics, l'une des principales sociétés mondiales de recherche et d'analyse en matière de questions environnementales, sociales et de gouvernance, a attribué 84 points à Implenia pour l'année 2020. Ecovadis, leader mondial des notations de durabilité, a par ailleurs décerné le statut « argent » à Implenia. Cette notation est particulièrement importante pour les marchés publics, mais d'autres clients l'exigent aussi de plus en plus souvent. MSCI a par ailleurs confirmé la note AA d'Implenia en juillet 2021.



Le taux des capitaux propres s'est accru par rapport à l'exercice 2020, malgré les effets saisonniers. La tendance concernant les liquidités et les capitaux propres au deuxième semestre est positive

Le flux de trésorerie disponible pour le premier semestre s'est établi à CHF -325,4 millions (HY1.2020 : CHF -228,3 millions). Comme prévu, il se situe temporairement à un niveau plus faible en raison de variations saisonnières et de la mise en œuvre continue de la stratégie. Les coûts des mesures de restructuration et des projets anciens ayant fait l'objet de provisions l'an dernier ont entraîné une sortie de fonds supplémentaire. Comme prévu, le flux de trésorerie de la Division Real Estate est actuellement moins élevé en raison de la transaction Ina Invest l'an dernier, mais une stabilisation est attendue à moyen terme. Implenia table sur une évolution positive du flux de trésorerie disponible au deuxième semestre.

Contrairement à la tendance saisonnière au premier semestre, le taux des capitaux propres a augmenté de 0,8 point de pourcentage à 11,1 % (par rapport à un recul de 2,5 points de pourcentage au HY1.2020). L'objectif d'Implenia consiste toujours à améliorer de manière constante et durable son taux des capitaux propres à plus de 20 % à moyen terme, sur la base d'une activité opérationnelle forte (y compris une hausse des revenus provenant d'Ina Invest) et d'une stratégie « asset light » systématique. Le portefeuille immobilier d'Implenia et sa participation dans Ina Invest montre un potentiel de valorisation supplémentaire.



Implenia confirme ses prévisions

Implenia confirme ses prévisions d'EBIT à l'échelle du Groupe, sur la base des progrès enregistrés au niveau de la mise en œuvre de la stratégie, de l'évaluation actuelle des coûts croissants des matériaux de construction ainsi que de la focalisation sur le portefeuille de base et de la stratégie « asset light ». Implenia table sur un EBIT de plus de CHF 100 millions en 2021 et sur une marge EBIT de 4,5 % à moyen terme.

Chiffres clés du Groupe 1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Δ Δ en millers CHF en millers CHF like for like1 Chiffre d'affaires consolidé 1'883'604 1'926'145 (2.2%) (4.2%) EBIT 40'027 56'202 en % du chiffre d'affaires 2.1% 2.9% Résultat consolidé 22'381 57'611 en % du chiffre d'affaires 1.2% 3.0% Flux de trésorerie disponible (325'394) (228'342) Trésorerie (au 30.06.) 358'221 646'776 (44.6%) (45.4%) Passifs financiers (au 30.06.) (710'738) (644'718) 10.2% 9.5% Position cash, net (au 30.06.) (352'517) 2'058 Droits d'usage résultant de leasings (au 30.06.) 160'712 141'481 13.6% 10.6% Position cash, net hors dettes de contrats

de location (au 30.06.) (191'805) 143'539 (233.6%) (237.1%) Capital investi (au 30.06.) 695'106 521'730 33.2% 32.1% Droits d'usage résultant de leasings (au 30.06.) (154'361) (139'610) 10.6% 7.7% Capital investi hors droits d'usage résultant de leasings (au 30.06.) 540'745 382'120 41.5% 41.0% Capitaux propres (au 30.06.) 324'341 506'487 (36.0%) (37.2%) Taux de capitaux propres en % 10.3% 19.2% Carnet de commandes (au 30.06.) 6'615'465 6'164'727 7.3% 4.8% Production 1'805'552 1'938'753 (6.9%) (8.6%) Collaborateurs (à plein temps; au 30.06.) 8'123 8'895 (8.7%) 1 Hors effet de change Chiffres clés des Divisions Real Estate 1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Δ en millers CHF en millers CHF EBIT 22'304 107'453 (79.2%) Collaborateurs (à plein temps; au 30.06.) 92 72 27.8% Buildings 1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Δ en millers CHF en millers CHF Chiffre d'affaires 821'349 898'172 (8.6%) EBIT 16'235 5'365 en % du chiffre d'affaires 2.0% 0.6% Carnet de commandes (au 30.06.) 3'148'274 2'645'735 19.0% Production 826'103 911'876 (9.4%) Collaborateurs (à plein temps; au 30.06.) 1'929 1'986 (2.9%) Civil Engineering 1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Δ en millers CHF en millers CHF Chiffre d'affaires 944'266 840'070 12.4% EBIT 10'163 (48'029) en % du chiffre d'affaires 1.1% (5.7%) Carnet de commandes (au 30.06.) 3'301'107 3'348'633 (1.4%) Production 891'533 835'682 6.7% Collaborateurs (à plein temps; au 30.06.) 4'643 5'322 (12.8%) Specialties 1.1.-30.06.2021 1.1.-30.06.2020 Δ en millers CHF en millers CHF Chiffre d'affaires 79'142 89'305 (11.4%) EBIT 471 (629) en % du chiffre d'affaires 0.6% (0.7%) Carnet de commandes (au 30.06.) 166'084 170'360 (2.5%) Production 79'135 92'596 (14.5%) Collaborateurs (à plein temps; au 30.06.) 892 950 (6.1%)

