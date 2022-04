Implenia : Une première en matière de durabilité en Suisse Romande

SNBS décerne la labélisation Gold au projet Rue de Lausanne 42-44 à Genève, une rénovation-surélévation réalisée par Implenia

Jusqu'en juin 2021, Implenia a modernisé en tant qu'entreprise totale le bâtiment Rue de Lausanne 42-44 au centre-ville de Genève, augmentant la surface brute de plancher de 6'695 m2 à 8'301 m2 grâce à une surélévation de deux étages et à la création de 14 nouveaux appartements. A l'origine, le bâtiment disposait d'une étiquette énergétique CECB (G/E). Le maître d'ouvrage, SGI Schweizerische Gesellschaft für Immobilien AG, une société du Groupe Intershop, a fixé des objectifs très ambitieux de rénovation énergétique et de construction durable lors de la planification et de la modernisation. Grâce à la bonne collaboration entre Intershop, Implenia, Jaccaud + Associés Architectes, Energy Management et les planificateurs spécialisés, le standard énergétique HPE Rénovation, l'étiquette énergétique CECB (B/B) et surtout le label pour la construction durable SNBS Gold ont pu être atteints à cette occasion. Après la distinction platine obtenue par le siège du CIO à Lausanne, le Standard de la construction durable en Suisse (SNBS) décerne ainsi pour la première fois en Suisse Romande le certificat Gold.

Le Standard Construction durable Suisse SNBS 2.1 Bâtiment est un standard complet et certifiable pour les bâtiments durables en Suisse. Il se base sur des instruments et des outils existants tels que la recommandation SIA 112/1 "Construction durable - Bâtiment", les objectifs de la société à 2000 watts ou les exigences de Minergie-ECO. La limite du système du SNBS 2.1 Bâtiment englobe le bâtiment en soi, mais intègre systématiquement son contexte dans la réflexion. L'objectif est d'intégrer les trois dimensions de la construction durable, à savoir la société, l'économie et l'environnement, de manière égale et si possible orientée vers les objectifs et les effets, dans la planification, la construction et l'exploitation. Le cycle de vie d'un bien immobilier est ainsi pris en compte en fonction des différentes phases.

Nous remercions toutes les parties impliquées dans le projet pour leur confiance :