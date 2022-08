Implenia a augmenté son bénéfice semestriel plus que prévu

Zurich (awp) - Le bénéfice d'Implenia a fait un bond au 1er semestre. Malgré un recul du chiffre d'affaires, le plus gros groupe de construction de Suisse a plus que doublé son excédent opérationnel et triplé son bénéfice net.

Le chiffre d'affaires semestriel a diminué de 6,2% à 1,77 milliard de francs suisses, a indiqué Implenia mercredi dans un communiqué. L'excédent d'exploitation Ebit affiché a grimpé à 95,1 millions, contre 40 millions au 1er semestre 2021.

Le bénéfice net s'est inscrit à 64,0 millions, après 22,4 millions un an plus tôt.

Attentes dépassées

Fin juin, Implenia avait déjà lancé un avertissement positif sur bénéfice, car les affaires marchaient mieux que prévu. A l'époque toutefois, le groupe parlait d'un Ebit d'au moins 80 millions. Même les analystes les plus optimistes avaient parié sur un Ebit et un bénéfice moins élevé que ceux publiés. Seul le chiffre d'affaires a déçu les attentes.

Implenia a précisé que le recul du chiffre d'affaires était attendu, à cause de la réduction des activités dans certaines régions et de la vente d'unités non stratégiques, afin d'améliorer la rentabilité.

Toutes les divisions du groupe ont amélioré leur prestation opérationnelle. Real Estate (la division immobilier) a contribué le plus à l'augmentation du bénéfice grâce à des recettes supérieures à la moyenne lors de la vente de gros projets immobiliers, après plusieurs années de développement.

Les divisions Buildings (construction d'immeubles) et Civil Engineering (gros oeuvre et tunnel) ont également amélioré leur prestation opérationnelle durant la période sous revue. Pour Civil Engineering, c'était la première fois qu'un premier semestre bouclait sur un résultat opérationnel positif, malgré la saisonnalité de cette activité. La plus petite division, Specialties, a elle aussi affiché des chiffres noirs, après une perte au 1er semestre 2021.

Au 30 juin, les fonds propres du groupe se sont renforcés de 106 millions, dépassant d'ores et déjà l'objectif de renforcement de 80 millions pour l'ensemble de l'année.

Des carnets de commandes pleins comme jamais

Implenia est armé pour la suite, grâce à l'acquisition de nombreuses nouvelles commandes. La dernière en date, celle mardi pour le lot principal nord du second tunnel routier du Gothard, en consortium avec Frutiger, représente un montant total de 467 millions de francs suisses.

Le carnet de commandes atteint un niveau jamais obtenu de 7,1 milliards de francs suisses. C'est la première fois que la barre des 7 milliards est franchie.

Objectif de bénéfice relevé

Implenia a relevé ses objectifs pour 2022: il attend désormais un Ebit de plus de 130 millions de francs suisses, contre 120 millions jusqu'ici.

La croissance du marché reste soumise aux incertitudes économiques liées à la guerre en Ukraine, à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie et à l'inflation, a précisé l'entreprise.

Celle-ci confirme ses objectifs à moyen terme avec une marge Ebit de 3,5%. Au 1er semestre 2022, cette marge a atteint 5,4%. A long terme elle devrait se monter à 4,5%.

jb/uh/rp/jh