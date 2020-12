EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Vente/Investissement

Implenia cède en Autriche la société Tüchler Ausbau GmbH



18.12.2020 / 07:01 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Tüchler Ausbau GmbH est reprise par HK-A Ausbau Holding GmbH, dont le siège se trouve à Vienne. Dietlikon, le 18 décembre 2020 - La société acquéreuse est détenue à 50 % par KALEA Holding GmbH de Christoph Kurtz et à 50 % par l'actuel directeur général, Philipp Horvath. Implenia cède Tüchler Ausbau GmbH à un nouveau propriétaire afin de poursuivre sa concentration sur le futur portefeuille de base qu'il s'est défini.

Tüchler Ausbau GmbH appartenait à Implenia en Autriche depuis 2016. Connue pour ses prestations de qualité dans les domaines de l'aménagement intérieur et de la construction à sec, la société propose une large gamme de murs et de plafonds en cloisons sèches, de cloisons en verre et de portes en un grand nombre de matériaux et de fonctionnalités. L'ensemble des 60 collaborateurs sera repris Contact pour les médias :

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com Contact pour investisseurs et analystes :

Investor Relations, T +41 58 474 29 99, ir@implenia.com Calendrier des investisseurs

3 mars 2021 : Résultat annuel 2020, conférence pour analystes et médias

30 mars 2021 : Assemblée générale Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus 10 000 personnes en Europe et a généré en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 4,4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

Fin du communiqué ad hoc