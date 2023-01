Implenia cède son activité construction de coffrages à PERI

Glattpark (Opfikon), le 12 janvier 2023 – Implenia cède Implenia Schalungsbau GmbH, dont le siège se trouve à Bobenheim-Roxheim, à PERI Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG, une filiale de PERI SE sise à Weissenhorn. PERI est un fabricant et fournisseur international leader dans les systèmes de coffrages et d’échafaudages.

Implenia Schalungsbau GmbH est spécialisée dans les prestations de service et complètes dans le domaine de la construction de coffrages. Avec la reprise de la société et de ses 46 collaborateurs et collaboratrices, PERI élargit son offre actuelle en ingénierie et construction de coffrages spéciaux et accroît les capacités nécessaires dans le segment infrastructure et la construction de bâtiments au vu du carnet de commandes bien rempli.

La reprise d’Implenia Schalungsbau GmbH par PERI a eu lieu le 1er janvier 2023.

Implenia cède l’activité de construction de coffrages à un propriétaire approprié afin de continuer de se focaliser sur le portefeuille de base défini et de faire avancer sa stratégie « Asset-light ». Le Groupe se concentre sur la prestation de services intégrés dans les domaines de la construction et de l’immobilier en Suisse et en Allemagne, ainsi que sur les activités de construction de tunnels et les projets d’infrastructure connexes sur d’autres marchés.