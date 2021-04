Implenia clôt sa dispute avec Zurich autour du stade du Letzigrund

Zurich (awp) - Implenia indique mercredi avoir conclu avec la Ville de Zurich un accord mettant un terme aux plaintes et procédures judiciaires liées à la construction il y a plus de dix ans du stade du Letzigrund. Sans dévoiler les termes de l'arrangement, le groupe de construction ajoute qu'il résout aussi les litiges autour de la garantie retenue par la cité de Zwingli et du coût de correction des défauts.

Le communiqué succinct relève que les coûts de ces concessions ont déjà été comptabilisés sur l'exercice écoulé et n'auront plus d'impact financier à l'avenir.

Le rapport de gestion 2020 publié début mars mentionnait dans ses annexes une facture de 12 millions de francs suisses notamment induite par le retrait de la garantie fournie par la Ville de Zurich au terme du chantier du stade. L'entreprise de Dietlikon estimait alors encore que ce montant lui était dû et précisait anticiper le règlement d'autres prétentions et recours.

Le stade du Letzigrund a été érigé en un temps record en vue de l'Euro 2008 de football. Après les travaux, les autorités communales ont demandé 1392 modifications touchant notamment au toit défectueux. La municipalité de Zurich estimait que ces changements étaient inclus dans les prestations prévues dans le contrat de construction.

