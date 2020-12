Implenia comble une importante lacune au centre de Berlin – Un nou-veau tronçon de ligne de métro entre en service après environ huit ans de construction

Dietlikon, le 4 décembre 2020 - Aujourd'hui, à midi, les premiers trains réguliers ont commencé à circuler sur le nouveau tronçon de la ligne de métro U5 de Berlin. L'un des plus grands projets d'infra-structure de transport au sein de la capitale allemande, le « Raccordement U5 », s'est ainsi achevé avec succès au terme d'environ huit ans de travaux. Long de 2,2 km, ce tronçon entre la porte de Brandebourg et l'Alexanderplatz réalise le raccordement tant attendu de la ligne U5 à la ligne U55 existante. Le projet portait également sur la construction de trois nouvelles stations de métro : Unter den Linden, Museumsinsel et Rotes Rathaus. Le client est la société de transport public de Berlin (Berliner Verkehrsbetriebe - BVG), la gestion du projet étant confiée à BVG Projekt GmbH.

Dans le cadre de ce raccordement, Implenia a construit deux tubes parallèles de 1,7 km de long chacun, une station de triage ainsi que le gros œuvre des stations Unter den Linden et Museumsinsel. Les experts d'Implenia travaillent sur ce grand projet extrêmement ambitieux depuis 2012, sous la direction technique de Peter Hoppe. Dès la fin de l'année 2017, Implenia avait livré à BVG la station de métro Unter den Linden, les tubes du tunnel et la station de triage. Une autre étape importante avait suivi en février 2020 : la remise du gros œuvre de la station de métro Museumsinsel. La localisation de cette dernière présentait un défi particulier, car la station se situe juste en dessous du canal de la Spree, du pont Schlossbrücke, classé monument historique, et de la Représentation de Bertelsmann. Dans le cadre de la plus grande opération européenne de congélation des sols en centre-ville à ce jour, les experts en travaux spéciaux d'Implenia ont congelé le sous-sol sur un volume de 28 000 m3. C'est ensuite seulement qu'il a été possible de construire en souterrain la zone des quais, puis les tubes de la station, sous la protection du corps de gel. La mise en service de la station Museumsinsel est prévue pour l'été 2021. Jusqu'à cette date, les trains la traverseront sans s'arrêter. Dernière prouesse d'ingénierie : l'élimination, cet été, de la paroi moulée qui constituait, dans la zone du canal de la Spree, l'enceinte temporaire de la fouille en vue de la construction du gros œuvre de la station Museumsinsel. Cette paroi a été découpée en segments pesant jusqu'à 30 tonnes, lesquels ont été soulevés l'un après l'autre à l'aide d'une grue mobile, puis évacués.

« Le fait d'avoir pu mener à bien un projet de construction de cette envergure constitue un sujet de grande fierté pour Implenia. Mes remerciements vont à tous les participants qui ont contribué à la réussite du projet par leur engagement et leurs efforts infatigables. Nous remercions aussi, tout particulièrement, la société BVG Project GmbH pour la confiance et la bonne collaboration dont elle a fait preuve tout au long des travaux », a déclaré Henning Schrewe, responsable Civil Allemagne chez Implenia.

Le nouveau tronçon est-ouest entre la station terminus Hönow et la gare centrale de Berlin offrira un grand nombre de connexions directes et de possibilités de correspondances supplémentaires aux quelque 150 000 voyageurs qui devraient l'emprunter chaque jour. La prolongation de la ligne permet d'éliminer environ 3500 trajets quotidiens en voiture dans le centre de Berlin, contribuant ainsi au développement durable de la mobilité au sein de la capitale allemande. « Grâce à la réalisation de ce raccordement, nous avons enrichi le réseau de transport public de Berlin d'une nouvelle offre attrayante. Nous sommes heureux d'avoir pu atteindre cet objectif en partenariat avec Implenia », a déclaré Jörg Seegers, directeur général de Technology BVG Projekt GmbH.

Station de métro Unter den Linden: Une des trois stations de métro construites par Implenia dans le cadre du projet (Image: © BVG/Oliver Lang).

Station de métro Museumsinsel, directement sous le canal de la Spree, avec son ciel étoilé LED (Image: © BVG/Oliver Lang).

