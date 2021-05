Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a décroché une commande d'environ 110 millions de francs suisses pour la construction d'une des stations de métro les plus profondes du monde, en Suède. La commande a été passée par la région de Stockholm et comprend la nouvelle station de métro y compris les installations pour les ascenseurs et un tunnel de service parallèle. Implenia réalisera un tunnel de 4,6 km, a-t-il précisé lundi soir.

Les travaux débuteront au 3e trimestre de cette année et s'étaleront jusqu'au 4e trimestre 2025.

rp/md