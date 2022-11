Implenia AG / Mot-clé(s) : Coopération

Implenia conclut un contrat de coopération avec Deutsche Asset One et Union Investment pour développer des projets sur le marché allemand de l’habitat



23.11.2022 / 07:00 CET/CEST





Cette coopération allie les compétences professionnelles d’Implenia aux compétences des partenaires en matière de gestion de portefeuille et d’actifs | L’objectif est d’identifier, de financer, de développer et de réaliser des projets immobiliers attrayants | Une étape de plus dans la croissance d’Implenia sur le marché immobilier allemand

Glattpark (Opfikon), le 23 novembre 2022 – Implenia, Deutsche Asset One et Union Investment, liés par une coopération de longue date, ont signé un contrat de collaboration. Celui-ci allie les compétences en matière d’acquisition, de développement de projet et de planification de la Division Real Estate d’Implenia aux expertises du marché et à l’orientation exclusive sur les investissements durables en matière d’habitat de Deutsche Asset One. Cette coopération permet à la Division Real Estate d’Implenia de faire preuve de son expérience et son expertise dans la mise en œuvre de développements urbanistiques attrayants et durables. Deutsche Asset One, en tant que maison d’investissement dans le domaine de l’habitat, et Union Investment, en tant que société de gestion, travaillent ensemble depuis 2011 dans six fonds immobiliers institutionnels fructueux et financièrement solides et sont donc toutes deux fortes d’une expérience de longue date en gestion des actifs et des portefeuilles. Les trois parties se concentrent sur le développement d'une construction de l'habitat moderne, durable et fonctionnelle répondant aux exigences des locataires et des investisseurs. Il est également prévu d’intégrer les capacités de réalisation des autres divisions d’Implenia (Buildings, Civil Engineering et Specialties) dans la mise en œuvre des projets immobiliers dont la conception est achevée et qui ont été approuvés. Un partenariat solide pour la réussite des projets immobiliers

Pour Implenia, cette coopération fait partie de la stratégie consistant à poursuivre sa croissance sur le marché immobilier allemand et, entre autres, à élargir ses affaires en matière de développement de projet en tant que Service Development. André Wyss, Head Division Real Estate d’Implenia, se réjouit de la conclusion de ce contrat et de la coopération future : « Grâce à cette coopération, Implenia peut renforcer, sa présence sur le marché allemand dans l’acquisition d’objets et apporter sa solide expertise et son expérience dans le développement et la réalisation durable de grands projets immobiliers complexes. Nous prévoyons une coopération étroite avec Deutschen Asset One et Union Investment dans de nombreux projets pour lesquels le modèle commercial intégré d’Implenia remplira pleinement sa fonction. »

