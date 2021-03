Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a décroché un contrat de 86,6 millions de francs suisses pour la construction d'un conduit de quatre kilomètres dans le second tunnel du Gothard, en coopération avec Webuild Group et Frutiger sous l'entreprise commune "secondo tubo". Les travaux devraient commencer ce printemps pour une durée de deux ans et demie.

Le consortium choisi est en fait l'entreprise commune "secondo tubo", dont Implenia détient 40% des parts, Webuild Group 40% et Frutiger 20%. Ils ont décroché le contrat devant quatre autres offres, d'après un communiqué publié jeudi.

Il s'agira de construire un conduit d'accès au nord du tunnel. Le "lot 243" comprend également diverses installations logistiques comme des puits et une grande caverne pour une centrale à béton souterraine, ainsi que diverses installations pour la gestion des matériaux.

Auparavant, entre 2001 et 2014, Implenia avait déjà participé à la construction du tunnel du Saint-Gothard au niveau de la voie ferrée, pour un contrat d'une valeur totale de 2,84 milliards de francs suisses.

nj/rp