Implenia construit pour EUREF un campus de durabilité et d'innovation

17.03.2022 / 07:00



Implenia remporte le contrat d'entreprise générale pour le Campus EUREF à Düsseldorf | Montant du projet : CHF 186 millions (EUR 181 millions) | Premier campus de durabilité et d'innovation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie Glattpark (Opfikon), le 17 mars 2022 - EUREF AG a choisi Implenia pour la construction, en tant qu'entreprise générale, de son deuxième campus d'innovation hautement spécialisé en Allemagne. L'EUREF-Campus Düsseldorf constituera une vitrine internationale de la transition énergétique et de la mobilité, sur une surface brute de plancher d'environ 105 000 m2. Ce projet, dont le montant s'élève à CHF 186 millions (EUR 181 millions), permettra à Implenia d'exploiter au mieux sa longue expérience en matière de durabilité ainsi que ses compétences éprouvées en matière de planification et de construction d'immeubles destinés au secteur de la recherche et du développement, dans le cadre d'un modèle contractuel de partenariat innovatif.



Le contrat comporte deux tranches de construction : la première devrait être achevée et prête à être occupée dès la mi-2024. À partir de cette date, diverses entreprises reconnues, des start-up ainsi que des institutions scientifiques entreprendront sur le Campus EUREF de Düsseldorf des recherches sur les thèmes de l'énergie, de la mobilité, de la protection de l'environnement et des techniques de protection du climat, tout en développant des idées d'avenir dont elles testeront la mise en ?uvre. Le concept du campus intègre également un jardin intérieur, des espaces dédiés à des événements et manifestations ainsi qu'une large offre gastronomique. L'achèvement de la deuxième tranche, dont la construction sera réalisée parallèlement, avec un décalage dans le temps, est prévu pour la mi-2025.



Afin de respecter ce calendrier ambitieux, Implenia travaille depuis le début en s'appuyant sur une maquette BIM et un plan de cadencement Lean pour l'exécution, ainsi que sur des équipes extrêmement expérimentées et motivées de part et d'autre.



Grâce à son concept énergétique intelligent, le Campus EUREF fera partie d'un réseau de producteurs d'énergie respectueux de l'environnement et doté de possibilités de stockage dans la région. Ce concept intègrera le plan d'eau de Lichtenbroich et les panneaux photovoltaïques installés sur les toits et les façades des bâtiments.



Commentant ce succès commercial, André Wyss, CEO d'Implenia, a déclaré : « La durabilité constitue l'une des cinq valeurs d'entreprise d'Implenia. Nous sommes donc très heureux de pouvoir construire un campus de recherche et de développement qui axe son travail sur la durabilité et dont l'exploitation visera un bilan carbone neutre. Nous remercions la société EUREF AG de sa confiance et nous nous réjouissons d'entamer une collaboration fructueuse. »

