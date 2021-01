Implenia : construit un campus de recherche pour l'Empa Eawag à Dübendorf

Dietlikon, le 12 janvier 2021 - Implenia réalisera la première tranche du nouveau campus de l'Empa à Dübendorf, pour un montant contractuel d'environ CHF 56 millions. Les travaux débuteront au printemps 2021 et devraient s'achever à l'automne 2023.



Le projet gagnant de SAM Architekten, fruit d'un concours en deux phases portant sur les études et la réalisation, prévoit dans un premier temps la construction d'un nouveau bâtiment de laboratoire, d'un bâtiment multifonctionnel et d'un parking. Le langage architectural de ces ouvrages se distingue par son élégance fonctionnelle et sa sobre discrétion.



Le bâtiment de laboratoire se composera de 23 nouvelles salles de laboratoire et de 29 bureaux au sein d'une construction compacte répondant à des exigences élevées en matière de dynamique structurelle, ainsi que de zones multifonctionnelles au rez-de-chaussée. Le bâtiment multifonctionnel disposera d'espaces de bureau sur 1000 m², livrés en clos couvert. Le rez-de-chaussée offrira, entre autres, un espace de restauration doté d'une loggia donnant sur la place du campus. Le volume du bâtiment de laboratoire atteindra près de 40 000 m3, celui du bâtiment de bureau et du parking près de 53 000 m3. Le parking de plus de 260 places de stationnement pourra accueillir le parc de véhicules de l'Empa ainsi qu'une station de recharge pour véhicules électriques, un garage et une station de lavage. Il comportera par ailleurs une zone de réserve pour d'éventuelles utilisations futures par des tiers, par exemple en vue de la vente comme magasin destiné à l'usage du campus et du quartier. Les nouveaux bâtiments du campus de l'Empa bénéficieront de la certification Minergie-P-Eco. La structure porteuse du parking sera réalisée selon une méthode de construction hybride innovante. L'ensemble du projet est planifié au moyen du BIM et l'exécution s'effectuera selon des méthodes de Lean Construction.



Jens Vollmar, Head Division Buildings d'Implenia, a déclaré, à propos du contrat remporté : « Nous sommes très heureux que la construction du campus de recherche nous permette de collaborer à nouveau avec l'Empa Eawag dans le cadre d'un projet intéressant. Nous poursuivons ainsi une relation que nous avons pu développer de longue date, par exemple, à l'occasion de la réalisation réussie du Forum Chriesbach, également à Dübendorf. »

