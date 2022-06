Implenia : construit un nouveau tunnel de raccordement pour le métro de Stockholm

Implenia remporte contrat pour tunnel de raccordement vers dépôt du métro à Stockholm | vaste projet d'infrastructure complexe et durable | expertise dans la construction de tunnels et en béton | volume total du contrat d'environ CHF 98 millions

Glattpark (Opfikon), le 3 juin 2022 - Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana - l'entreprise gouvernementale responsable de l'infrastructure du métro de Stockholm - a chargé Implenia de construire le tunnel de raccordement vers le dépôt de métro agrandi d'Högdalen, à Stockholm. Le volume total du contrat s'élève environ SEK 1 milliard, soit environ CHF 98 millions.

Voies de raccordement à la ligne de Farstagrenen et zone de stationnement des trains

Le projet comprend la construction de l'infrastructure nécessaire afin de relier le dépôt agrandi à la voie de métro existante de Farstagrenen. La planification porte sur un nouveau tunnel et une auge en béton, lesquels seront construits au point de raccordement avec Farstagrenen. L'ouvrage en pierre se compose d'un tunnel ferroviaire de près de 2000 m de long et d'une zone souterraine de 500 m de long pour le stationnement des trains. Le tunnel sera creusé à l'explosif dans une zone urbaine à forte densité d'habitations et à proximité immédiate d'autres voies ferrées. Implenia équipera également le tunnel des aménagements nécessaires pour les systèmes électriques et de télécommunication, les systèmes de guidage, la ventilation et les installations de sprinklers.

Vaste projet d'infrastructure complexe et durable en accord avec la stratégie d'Implenia

« Nous sommes très fiers d'avoir été choisis pour ce vaste projet d'infrastructure complexe et multidisciplinaire, qui correspond parfaitement à notre stratégie. Nous remercions notre client Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, pour la confiance témoignée à Implenia. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse et sommes ravis de pouvoir apporter notre longue expérience dans la construction de tunnels ainsi que nos compétences dans les domaines de la gestion de projets et de durabilité », déclare Christian Späth, Head Division Civil Engineering et membre de l'Implenia Executive Committee.

Implenia planifiera et construira le tunnel selon les normes de durabilité de CEEQUAL, conformément au catalogue d'exigences du client. La planification et la réalisation reposeront sur un modèle BIM (Building Information Modeling) et sont exécutées selon la méthode de Lean Construction.

