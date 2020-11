Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia, qui a fait état fin octobre d'un affaissement "temporaire" de ses fonds propres en annonçant un vaste plan de restructuration, indique avoir conclu un accord de crédit syndiqué avec des banques suisses pour un montant de 800 millions de francs suisses. L'emprunt doit encore être confirmé par les établissements concernés, précise un communiqué publié mardi soir.

Implenia avait dévoilé le 27 octobre un vaste plan de réorganisation, prévoyant la suppression de 750 emplois dont un tiers en Suisse. En comptant les unités d'entreprises mises en vente, la restructuration concerne quelque 2000 postes de travail.

La cession des activités dans le génie civil, les projets d'infrastructure tels que la construction de routes, d'eau ou de chemins de fer, ou les fondations spéciales en Suède, en Norvège, en Autriche et en Roumanie doivent permettre d'économiser plus de 50 millions de francs suisses par an à l'horizon 2023. Les coûts afférents à cette transformation sont devisés à près de 60 millions.

jh/