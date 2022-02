Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a décroché cinq contrats en Allemagne. Le montant cumulé des projets est de 218 millions d'euros, ou 227 millions de francs suisses, indique le groupe zurichois mercredi dans un communiqué.

Implenia construira deux immeubles d'habitation et de bureaux à Kiel, une tour d'habitation à Mannheim, un centre de rééducation à Mosbach, un quartier résidentiel à Neunkirchen am Brand et un centre scolaire à Leipzig.

rq/fr