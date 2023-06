Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a annoncé mercredi avoir décroché deux nouveaux contrats de génie civil dans la région de Zurich, pour un volume avoisinant les 100 millions de francs suisses.

Le premier, obtenu auprès de l'Office fédéral des routes (Ofrou), concerne l'extension de la jonction autoroutière "N01/36 Schlieren-Europabrücke" à Zurich-Grünau. Dans la zone située entre les jonctions de Schlieren et d'Altstetten, Implenia rénovera notamment l'aire de circulation existante à partir de l'automne 2023. L'achèvement du projet est attendu pour 2027, précise le communiqué.

Le deuxième projet, mandaté par la ville de Winterthour auprès d'un consortium composé par Implenia (80%) et Landolt (20%) implique la construction d'un "pont complexe d'environ 390 m de long surplombant les voies et destiné aux piétons, vélos et bus". Le début des travaux est prévu pour le mois d'août et la mise en service de l'ouvrage fin 2026.

