Zurich (awp) - Le géant de la construction Implenia a remporté deux contrats en Suisse, pour la réalisation d'immeubles à Genève et Bienne. Le montant cumulé de ces deux mandats dépasse les 100 millions de francs suisses.

Swiss Life a confié à Implenia la réalisation du bâtiment administratif Kyoto, situé dans le quartier "Green Village" de Genève, indique jeudi le groupe de construction zurichois. Cet immeuble représente une enveloppe de 60 millions de francs suisses et sa réalisation devrait durer environ deux ans.

Implenia réalisera également pour le compte de la société Meili Unternehmungen deux immeubles résidentiels et commerciaux en ville de Bienne, totalisant 105 logements locatifs aux rues Brühl, de l'Allée et des Prés. Le projet est devisé à 42 millions de francs suisses. Le groupe zurichois estime à deux ans et demi la durée de réalisation.

fr/jh