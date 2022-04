Implenia décroche un important contrat en Norvège

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia se félicite lundi de l'obtention d'un contrat auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire norvégienne Bane NOR. Le projet, d'un volume de 1,8 milliard de couronnes norvégiennes (environ 190 millions de francs suisses) porte sur la construction d'un pont de chemin de fer à deux voies.

L'ouvrage ferroviaire de Tangenvika, d'une longueur de plus d'un kilomètre, est un projet "complexe et passionnant", estime le conglomérat zurichois dans un communiqué. La construction vise le moindre impact possible sur l'environnement autour du lac de Mjøsa, le plus grand du pays, notamment en planifiant le stockage et l'utilisation des matériaux d'excavation de manière à réduire au maximum les trajets de transport.

Les travaux devraient débuter avant la fin du trimestre en cours et durer jusqu'en 2027, précise Implenia.

buc/fr