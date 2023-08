Implenia AG est une société holding basée en Suisse, active dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction. La société diversifie ses activités en trois segments principaux : Immobilier ; Construction d'infrastructures et Construction industrielle. Le secteur Immobilier se concentre sur l'entreprise générale, le développement de projets, et couvre toutes les étapes du cycle de vie d'un bien immobilier, de la planification et de la construction à l'optimisation de l'exploitation. Le secteur de la construction d'infrastructures propose toutes les activités de production requises pour la construction de routes, les travaux de génie civil, la construction de bâtiments, les projets d'infrastructure et le génie civil, entre autres. Le segment d'activité Construction industrielle se diversifie en deux secteurs : Tunnelage, qui s'occupe principalement de la réalisation de projets de construction complexes en Suisse et à l'étranger, et Prime Buildings International, qui comprend la planification, la gestion de projet et le conseil pour les projets du secteur de la construction de premier ordre à l'étranger.

Secteur Construction et ingénierie