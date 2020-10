Implenia en charge d'un important projet immobilier près de Genève

Genève (awp) - Le groupe de construction Implenia a remporté un contrat pour la réalisation d'un important complexe immobilier près de Genève. Le montant du projet alloué à la société zurichoise s'élève à 132 millions de francs suisses.

Implenia a été chargé par la société immobilière Swiss Prime Site Immobilien de la gestion du projet Alto Pont-Rouge en tant qu'entreprise totale.

Ce projet de 35'000 m2, qui complète le complexe administratif et commercial de Pont-Rouge au Grand-Lancy, est réparti sur 15 étages et trois niveaux de parking souterrain. L'immeuble de bureaux comprend de petites surfaces pour des commerces de proximité et des restaurants.

Les travaux doivent débuter en novembre et être achevés en juin 2023.

al/rp