Implenia en charge du projet de la gare de Cully

Zurich (awp) - L'entreprise de construction Implenia a décroché auprès des CFF un contrat d'entreprise générale pour la réalisation du projet de la gare de Cully. Le bâtiment prévu s'étend sur 1200 mètres carrés et comprend 24 appartements locatifs, ainsi qu'un accès au parking de la gare.

Les travaux dureront un peu plus d'un an et le montant adjugé porte sur quelque 12,7 millions de francs suisses, écrit Implenia jeudi dans un communiqué. La pose de la première pierre est agendée pour avril 2022, et le chantier devrait s'achever en juin 2023.

