Implenia : est de retour au Gothard – Premier coup de pioche pour le second tube du tunnel routier du Saint-Gothard

Glattpark (Opfikon), le 29 septembre 2021 - À l'invitation de l'OFROU, le premier coup de pioche pour la construction du second tube du tunnel routier du Saint-Gothard a été donné aujourd'hui lors de deux cérémonies à Göschenen et à Airolo. Il y a plusieurs mois déjà, Implenia s'était vu attribuer les contrats pour les deux lots préparatoires - « Déplacement de la galerie de sécurité Nord » et « Galerie d'accès Nord et excavations logistiques » - et avait commencé des travaux complexes de construction de tunnels et de génie civil.



C'est en novembre 2020 qu'Implenia avait obtenu le contrat pour le premier lot des travaux préparatoires, à savoir le déplacement de la galerie de sécurité Nord (lot 242). Le montant de ce projet, prévu sur une durée de deux ans, s'élève à CHF 12,6 millions.



Le deuxième lot (lot 243) concerne la galerie d'accès à la zone qualifiée de « ligne de faille Nord » ainsi que les excavations logistiques en vue d'accueillir une centrale à béton souterraine. Ce lot, d'un montant total de CHF 86,6 millions et d'une durée prévisionnelle de construction d'environ 2 ans et demi, a été attribué en mars 2021 au consortium « secondo tubo », placé sous la direction d'Implenia. Implenia détient une participation de 40 % au sein de ce consortium, ses partenaires Webuild Group/csc et Frutiger en détenant, respectivement, 40 % et 20 %. Le coup d'envoi du chantier a été donné au printemps dernier.



L'attribution des lots préparatoires pour le second tube du tunnel routier du Saint-Gothard a précédé de quelques mois la publication de l'appel d'offres pour les deux grands lots principaux. Les offres pour ces deux lots principaux, Nord et Sud, seront soumises en novembre prochain. L'attribution devrait intervenir au deuxième trimestre 2022. Entre 2001 et 2014, Implenia avait participé de manière déterminante à la construction du tunnel de base ferroviaire du Saint-Gothard, pour un montant total de CHF 2,84 milliards.



Lors de la cérémonie du premier coup de pioche, André Wyss, CEO d'Implenia, a déclaré : « Implenia est de retour au Gothard. Le second tube du tunnel routier constitue un projet d'infrastructure crucial pour la Suisse et l'Europe. Nous sommes très heureux que le Gothard nous permette, une fois de plus, de mettre à profit notre longue expérience ainsi que nos connaissances éprouvées en matière de gestion de grands projets d'infrastructure complexes. »



Contact pour les médias:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com

Contact pour investisseurs et analystes:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir*Den Text zwischen den * loeschen, dies ist ein Spamschutz*@implenia.com

Agenda:

1er mars 2022 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat annuel 2021

29 mars 2022 : Assemblée générale ordinaire

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en œuvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.