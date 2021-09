EQS Group-News: Implenia AG / Mot-clé(s) : Investissement/Joint Venture

Implenia et Deutsche Seereederei fondent une joint venture en vue de développer des produits immobiliers durables et standardisés



28.09.2021 / 07:00



Implenia et Deutsche Seerederei créent une joint venture. Les deux sociétés détiennent chacune une participation de 50 %. Cette joint venture développe des produits immobiliers durables et standardisés dans le domaine de la Green Hospitality. Glattpark (Opfikon), 28 septembre 2021 - Implenia et la Deutsche Seereederei GmbH ont créé conjointement, avec une participation de 50 % chacune, la joint venture Rubus Development GmbH. La société Deutsche Seereederei GmbH est une société holding dont le siège est à Rostock, qui possède et exploite des hôtels et des complexes hôteliers notamment par le biais d'une filiale. L'objectif de Rubus Development est de développer des produits immobiliers durables, standardisés et industrialisés pour le secteur Green Hospitality sur les marchés touristiques en pleine expansion que sont la mer Baltique et la mer du Nord, les Alpes et l'Italie. Dans ce contexte, tous les développements immobiliers futurs suivront une philosophie claire mettant l'accent sur le développement durable, ce qui correspond à la stratégie d'entreprise tant d'Implenia que de Deutsche Seereederei. Rubus Development, dont le siège se trouve à Hambourg, est déjà responsable d'un portefeuille de différents projets de développement dans la région DACH. Rubus Development étendra considérablement son modèle commercial pour les développements dans le secteur de la construction neuve et de la modernisation. Pour garantir sa stratégie d'expansion, Rubus Development va conclure ou approfondir toute une série de partenariats stratégiques couvrant l'ensemble de la chaîne de création de valeur. Du côté des associés, l'entreprise est dirigée par Adrian Wyss, Head Division Real Estate et membre de l'Implenia Executive Committee, et Horst Rahe, associé gérant de la Deutsche Seereederei. Les directeurs sont Reimer Siegert d'Implenia et Carsten Wilmsen de Deutsche Seereederei. Adrian Wyss, Head Division Real Estate chez Implenia, à propos de la joint venture : « Nous nous réjouissons d'apporter à la nouvelle joint venture notre longue expérience et notre expertise en matière de développement immobilier, ainsi que l'accent sur le développement durable, qui revêt une grande importance pour Implenia depuis de nombreuses années en matière de développement, de planification et d'exécution. Nous apporterons également notre force d'innovation dans les domaines de la standardisation et de l'industrialisation. » « Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Implenia nous permettra d'atteindre rapidement et efficacement nos objectifs ambitieux en matière de tourisme durable lié à la terre. Nous nous réjouissons de la poursuite d'une collaboration coopérative et inspirante », ajoute Horst Rahe, associé gérant de la Deutsche Seereederei. Contact pour les médias:

29 mars 2022 : Assemblée générale ordinaire Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

