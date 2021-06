Implenia et Webuild Group remportent un appel d'offre en Italie

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia et Webuild Group ont remporté un appel d'offre de 1,07 milliard d'euros, lancé par Rete Ferroviaria Italiana pour la construction d'un nouveau tronçon ferroviaire dans le nord de l'Italie.

Implenia dispose d'une part de 49% dans le consortium composé pour l'occasion, les 51% revenant à son partenaire transalpin, précise un communiqué diffusé lundi.

La nouvelle ligne ferroviaire de 22,5 km, reliant Fortezza à Ponte Gardena, partira du tunnel de base du Brenner et permettra de réduire le temps de trajet des trains de passagers et de marchandises entre Munich et Vérone, précise le communiqué.

