Glattpark (Opfikon), le 15 août 2023 - Hier, Implenia et WindWorks Jelsa ont signé un accord d'investissement et entre actionnaires dans le but de développer un site de production et d'assemblage ultramoderne de grandes structures en béton ou en acier pour l'industrie éolienne offshore flottante sur la côte ouest norvégienne. Implenia et NorSea seront actionnaires minoritaires à parts égales (environ 41 % chacun) de WindWorks Jelsa. Pour Implenia, la Norvège est l'un des principaux marchés pour les projets complexes d'infrastructure. NorSea est un acteur de la chaîne d'approvisionnement innovant, promoteur de parcs industriels et moteur dans le secteur des énergies renouvelables.

La première phase de projet « pre-production », entre 2023 et 2026, ne nécessitera qu'un investissement financier limité. L'investissement d'Implenia ne sera pas consolidé, mais uniquement comptabilisé en capitaux propres, comme prévu par la stratégie asset-light du Groupe. Dans l'accord signé, Implenia s'engage sur deux petites tranches d'investissement en 2023 et 2024.

L'éolien offshore recèle un potentiel incroyable pour le futur durable de l'Europe

À l'avenir, les énergies renouvelables offshore devraient devenir la plus grande source d'énergie pour la stratégie zéro émissions de carbone de l'Europe. L'éolien offshore est considéré comme une source d'énergie majeure pour le futur et un produit d'exportation important pour la Norvège. Les premières concessions devraient être attribuées en décembre 2023. WindWorks Jelsa s'est fixé pour objectif de devenir un partenaire clé dans l'industrie éolienne offshore flottante en pleine croissance en Europe en construisant des éoliennes flottantes sur la côte ouest norvégienne pour un rendement total d'un gigawatt par an. Une capacité installée d'un gigawatt permet de couvrir la consommation d'électricité annuelle de jusqu'à quatre millions de foyers.

Le projet à Jelsa vise à fournir de grandes structures rentables en béton pour les parcs éoliens offshore flottants. Implenia apportera son expérience et son savoir-faire dans la conception et la planification du site, ainsi que dans l'approche stratégique et commerciale. Le projet comprendra plusieurs phases entre 2023 et 2032, et permettra de créer un espace de production et d'assemblage de 800 000 m², avec des entrepôts et des ateliers, des systèmes de lancement dédiés et des quais pour charge lourde.

Un projet qui s'inscrit dans la stratégie d'Implenia

Le projet est en parfaite cohérence avec la stratégie d'Implenia, axée sur les grandes infrastructures complexes et plus particulièrement celles pour les énergies renouvelables dans lesquelles Implenia dispose d'une vaste expérience et d'une grande expertise. En soutenant le développement de parcs éoliens offshore flottants en Europe, Implenia entend être un acteur important de ce marché en pleine croissance.

Christian Späth, Head Division Civil Engineering d'Implenia, a conscience que l'expertise de l'entreprise en fait le partenaire idéal dans ce secteur émergent : « L'industrie éolienne offshore flottante est un nouveau champ d'activité passionnant. Implenia a sa carte à jouer grâce à sa longue expérience et à sa riche expertise, toutes deux basées sur ses valeurs : la durabilité, l'excellence, l'agilité et la collaboration. La production d'éoliennes flottantes sera un élément capital pour une transition réussie vers les énergies renouvelables. »

Geir Ims, Président du Conseil d'administration de WindWorks Jelsa, souligne l'importance de ces accords : « L'expertise et le pouvoir d'innovation apportés par Implenia dans le développement d'une production en série rentable de grandes structures en béton renforcent les équipes de WindWorks Jelsa, tout en augmentant sa compétitivité et celle de l'industrie d'approvisionnement norvégienne en général, avec à la clé d'excellentes opportunités d'exportation. »

Implenia

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d'autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des projets d'infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de développement, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à l'expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie environ 9000 collaborateurs (à plein temps) en Europe et a généré en 2022 un chiffre d'affaires de CHF 3,6 milliards. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

WindWorks Jelsa

WindWorks Jelsa a été créée en 2020 par NorSea, la municipalité de Suldal et Ryfylke IKS. L'objet de l'entreprise est de créer une base à grande échelle efficace pour la production de fondations et l'assemblage de parcs éoliens offshore flottants en Europe. Le site de production et d'assemblage de WindWorks Jelsa devrait être établi à Jelsa, dans la commune de Suldal, en Norvège et envisage de construire 70 éoliennes offshore flottantes par an.