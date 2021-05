Implenia ferme des unités aux Grisons, 150 emplois concernés

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a décidé de fermer plusieurs unités locales de production dans le canton des Grisons d'ici la fin de cette année. Jusqu'à 150 employés pourraient perdre leur emploi.

Implenia explique sa décision par le fait qu'il entend désormais se concentrer à l'avenir sur le développement, la planification et la réalisation de plus grands projets immobiliers et d'infrastructure. Lors de leur réalisation, le groupe travaillera de manière accrue avec des sous-traitants locaux.

Les unités qui vont fermer aux Grisons sont actives dans la construction de routes, le gros oeuvre et la construction d'immeubles et s'occupent principalement de très petits projets. Il y a des surcapacités et une grosse pression concurrentielle.

Comme des emplois sont menacés, l'entreprise a ouvert une procédure de consultation afin d'élaborer un plan social. L'objectif est de faire en sorte que les quelque 150 collaborateurs concernés retrouvent un travail ailleurs au sein du groupe ou auprès d'un nouvel employeur.

Dans un communiqué, le syndicat Syna a exprimé son incompréhension. Ces mesures sont absolument incompréhensibles au vu de la situation des commandes. Le syndicat exige que tous les collaborateurs concernés soient reclassés.

kw/rp