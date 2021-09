Implenia fonde une coentreprise avec Deutsche Seereederei

Zurich (awp) - Le groupe de construction Implenia a annoncé mardi la création avec la société de participations allemande Deutsche Seereederei d'une coentreprise en vue de développer des produits immobiliers pour des structures touristiques respectueuses de l'environnement.

Baptisée Rubus Development et basée à Hambourg (nord), cette dernière sera détenue à parts égales par les deux partenaires, précise un communiqué. Aucune mention en revanche n'est faite des contours financiers de la collaboration.

La coentreprise a pour objectif de développer des produits immobiliers "durables, standardisés et industrialisés" dans les marchés touristiques à forte croissance que sont la mer Baltique, la mer du Nord, les Alpes et l'Italie. Plusieurs projets en Allemagne, en Autriche et en Suisse figurent déjà dans le portefeuille.

Rubus Development sera codirigé par Reimer Siegert d'Implenia et Carsten Wilmsen de Deutsche Seereederei. Les actionnaires seront représentés par Adrian Wyss, chef de la division Immobilier et membre du comité exécutif d'Implenia, et Horst Rahe, associé gérant de Deutsche Seereederei.

