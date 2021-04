Implenia : Accord dans le litige relatif au stade du Letzigrund

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Accord/Affaire juridique

Accord dans le litige relatif au stade du Letzigrund



14.04.2021 / 07:00 CET/CEST

Dietlikon, le 14 avril 2021 - Implenia et la ville de Zurich sont parvenus à un accord pour solde de tout compte et de toutes prétentions en ce qui concerne les procédures judiciaires en cours et les nouvelles procédures annoncées dans le litige relatif au stade du Letzigrund. Cet accord règle également le contentieux concernant le remboursement de la garantie touchée par la ville de Zurich ainsi que le coût de l'élimination des défauts que cette dernière avait fait valoir.

Le résultat du compromis a déjà été intégré dans les comptes annuels 2020 d'Implenia et n'a pas d'impact négatif supplémentaire sur les résultats financiers d'Implenia. La conclusion de cet accord tourne définitivement la page du litige juridique avec la ville de Zurich sur la construction du stade du Letzigrund, litige qui a duré plus d'une décennie. Contact our les médias:

