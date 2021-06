Implenia : Coup d'envoi des activités de développement de projets pour Implenia en Allemagne

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Contrat

Coup d'envoi des activités de développement de projets pour Implenia en Allemagne



02.06.2021 / 18:01 CET/CEST

La signature du contrat de vente relatif à la parcelle Marienplatz à Darmstadt marque l'entrée stratégiquement planifiée d'Implenia sur le marché allemand du développement immobilier. Le site accueillera un ensemble d'habitation ainsi qu'une tour de 310 logements locatifs et en PPE, représentant un montant de EUR 100 millions. Dietlikon, le 2 juin 2021 - Des représentants de la ville de Darmstadt et d'Implenia ont signé aujourd'hui le contrat de vente de la parcelle Marienplatz. Implenia avait remporté en 2019 le concours de réalisation urbanistique, conjointement avec le bureau d'architectes Netzwerkarchitekten de Darmstadt et le bureau d'architectes paysagers GTL de Kassel, se qualifiant ainsi pour l'acquisition de ce site en centre-ville. Le projet lauréat s'articule autour d'un ensemble résidentiel disposé en méandres, accueillant une garderie d'enfants municipale, ainsi que d'une tour distincte de 15 étages. Offrant une surface brute de plancher d'environ 30 000 m², ces bâtiments abriteront environ 310 logements locatifs et en PPE. Les rez-de-chaussée sont en partie destinés à un usage public. Le projet représente un montant d'environ EUR 100 millions. Espace de vie urbain attrayant et durable

Située dans le centre de Darmstadt, la Marienplatz est une friche d'environ 1,4 hectare utilisée temporairement comme parking. La forte pression résidentielle dans cette ville universitaire du sud de la Hesse justifie la création sur ce site d'un quartier résidentiel attrayant destiné à divers groupes d'utilisateurs. Une importance particulière sera accordée à une qualité énergétique et écologique supérieure à la moyenne ainsi qu'à des offres de mobilité alternative : en effet, la situation en centre-ville et l'aménagement permettront de réduire la part du trafic individuel motorisé. Les bâtiments intégreront en outre une certaine proportion de bois. Par ailleurs, 25 % de la surface brute de plancher seront affectés à des logements sociaux et au moins 20 % à des logements intermédiaires. Constitution d'un portefeuille de développement innovant

« Compte tenu de notre portefeuille de développement, dont la valeur marchande représente plus de deux milliards de francs suisses à l'achèvement, nous sommes l'un des principaux acteurs immobiliers en Suisse », a déclaré Adrian Wyss, Head Division Real Estate. « Conformément à la stratégie d'Implenia, nous constituons actuellement un portefeuille de développement en Allemagne. Une équipe performante travaille déjà en ce sens dans la région Rhin-Main. La Marienplatz de Darmstadt marque ainsi le coup d'envoi de notre expansion future. » Dans ce contexte, il est également prévu d'avoir recours à de nouveaux véhicules d'investissement ainsi qu'à des produits immobiliers innovants - une nouvelle approche en matière de produits immobiliers standardisés, préfabriqués et donc évolutifs. L'ensemble résidentiel disposé en méandres doté d'une garderie d'enfants municipale (à gauche)

et la tour résidentielle autonome à droite abriteront 310 logements locatifs et en PPE (image : netzwerk Architekten, Darmstadt, et GTL Triebswetter, Kassel). Contact pour les médias:

