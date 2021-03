Implenia : Planification et construction de la ligne ferroviaire Fortezza-Ponte Gardena

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Entrées des commandes

Implenia et Webuild Group en tête à l'ouverture des offres | Projet d'un montant de EUR 1,07 milliard Dietlikon, le 8 mars 2021 - Implenia et son partenaire Webuild Group se sont classés en tête à l'ouverture des offres pour la planification et la construction d'une ligne à grande vitesse d'un montant de EUR 1,07 milliard. Cette ligne ferroviaire reliera Fortezza à Ponte Gardena sur environ 22,5 kilomètres, à partir du tunnel de base du Brenner. Le donneur d'ordre est Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI). Le consortium se compose des partenaires Webuild Group et Implenia, dont les parts s'élèvent respectivement à 51 % et 49 %. L'adjudication définitive du marché et l'attribution ultérieure du contrat n'ont pas encore eu lieu. Le projet concerne la prolongation de la ligne ferroviaire Vérone-Fortezza à la sortie sud du tunnel de base du Brenner, le long de l'axe reliant Munich à Vérone, sur un tracé en grande partie souterrain. Par ailleurs, la ligne Munich-Vérone sera considérablement améliorée en termes de capacité et de vitesse. En effet, actuellement, les trains doivent encore circuler à vitesse relativement réduite, notamment en montée. Ce tronçon fait partie du couloir Scandinavie-Méditerranée du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), destiné à améliorer les liaisons ferroviaires sur l'ensemble du continent. Contact our les médias:

17 août 2021 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Dietlikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

