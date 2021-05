Implenia : a finalisé l'acquisition de BAM Swiss AG

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Achat/Fusions & Acquisitions

En finalisant l'acquisition de BAM Swiss AG, Implenia devient l'un des principaux prestataires de services de construction dans le secteur de la santé. Dietlikon, le 12 mai 2021 - À la suite de l'acquisition de BAM Swiss AG, finalisée hier (closing), Implenia reprendra, en tant que prestataire unique, la planification et la réalisation, dans les délais prévus, de l'Hôpital cantonal d'Aarau. Dès aujourd'hui, Implenia prendra par ailleurs en charge les autres projets existants de BAM Swiss AG : BSSE à Bâle - un bâtiment moderne de laboratoire et de recherche dédié aux sciences des biosystèmes et à l'ingénierie - ainsi que l'Hôpital Felix Platter à Bâle et une résidence pour étudiants de l'École polytechnique fédérale à Zurich.

Suite à cette acquisition, 45 experts de BAM Swiss AG rejoindront Implenia avec effet immédiat. Implenia tirera profit de cet apport d'expertise en planification et mise en ?uvre de grands projets complexes liés au secteur de la santé dans le cadre de ses activités de prospection futures ainsi que de ses projets existants.

Grâce à cette acquisition, Implenia renforcera sa présence sur le marché, devenant un leader de la prestation de services de construction dans le domaine de la santé en Suisse, un secteur à fort potentiel de croissance en matière immobilière. Cette acquisition s'inscrit dans le droit fil de la stratégie d'Implenia visant à élargir sa part de marché en tant qu'entreprise totale dans le domaine des projets complexes de grande envergure. Contact pour les médias:

17 août 2021: Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l'immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en ?uvre des projets d'infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 150 ans de tradition dans la construction. L'entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d'unités de conseil, de planification et d'exécution hautement spécialisées au sein d'un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Grâce à son large spectre d'activités ainsi qu'à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure de réaliser des projets complexes de grande envergure et d'accompagner les ouvrages sur l'ensemble de leur cycle de vie et au plus près des clients. Dans ce contexte, l'accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d'une part, et responsabilité sociale et écologique, d'autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus 8 500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de francs. L'entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D'autres informations sont disponibles sur implenia.com.

