Implenia : entend désormais se recentrer sur ses activités de bâtiment en tant que prestataire global et constructeur clé en main dans le canton des Grisons

Conformément à sa stratégie, Implenia se recentre de plus en plus sur le développement, la planification et la réalisation de projets complexes de grande envergure dans l'immobilier et les infrastructures. Implenia prévoit par conséquent de fermer des unités de production locales dans le canton des Grisons. Une procédure de consultation a été lancée et un plan social doit être élaboré. Les grands projets de génie civil dans les Grisons seront à l'avenir gérés à partir d'autres sites. À Coire, Implenia poursuivra ses activités régionales de bâtiment en tant que prestataire global et constructeur clé en main (p. ex. entreprise générale ou totale).

Dietlikon, le 4 mai 2021 - Implenia recentrera désormais sa stratégie sur le développement, la planification et la réalisation de projets complexes de grande envergure dans les domaines de l'immobilier et des infrastructures. Pour la réalisation de ce type de projets, l'entreprise collaborera donc de plus en plus avec des partenaires, des spécialistes et des sous-traitants locaux. Les activités de construction de routes, de génie civil et de bâtiment des unités de production dans le canton des Grisons revêtent un fort caractère local et portent généralement sur de très petits projets. De plus, ces activités de nature extrêmement saisonnière souffrent de surcapacités, ce qui suscite de fortes pressions concurrentielles.

Pour ces raisons, Implenia a décidé de se retirer de ces secteurs d'activité dans le canton des Grisons et prévoit de fermer, d'ici à la fin de l'année, ses unités de production dans les domaines de la construction de routes, du génie civil et du bâtiment sur les sites de Coire, Davos, Zernez, Saint-Moritz et Sils. Implenia s'appuiera à l'avenir sur d'autres sites pour assurer la gestion des projets complexes de grande envergure en matière de construction de routes, de voies ferrées et de tunnels ainsi que d'autres projets de génie civil dans le canton des Grisons. Sur le site de Coire, Implenia poursuivra par ailleurs ses activités régionales de prestataire global et constructeur clé en main (p. ex. entreprise générale ou totale) dans le domaine du bâtiment.

Le retrait prévu concerne les collaborateurs du site central de Coire ainsi que d'autres sites de bureaux, d'ateliers et d'entrepôts à Davos, Zernez, Saint-Moritz et Sils. Les collaborateurs ont été informés ce jour du lancement de la procédure de consultation ainsi que de la suite du processus. La période de consultation, qui court jusqu'au 31 mai 2021, prévoit la formulation de propositions, leur examen et l'annonce du résultat aux collaborateurs.

Dans le cadre de cette consultation, Implenia s'efforcera de trouver des solutions satisfaisantes pour l'avenir des quelque 150 collaborateurs, par exemple un autre emploi chez Implenia ou la possibilité d'un transfert vers un nouvel employeur. En cas de licenciements inévitables, un plan social, actuellement en train d'être élaboré, sera mis en application. Les projets en cours seront soit achevés par Implenia, soit transférés à une entreprise partenaire de la région.