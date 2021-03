EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Achat/Fusions & Acquisitions

Implenia envisage de reprendre BAM Swiss AG, renforçant ainsi ses compétences de prestataire de services de construction dans le secteur de la santé en Suisse



30.03.2021 / 07:00 CET/CEST

L'accord de reprise de BAM Swiss AG fera d'Implenia l'un des principaux prestataires de services de construction dans le secteur de la santé, ce qui renforcera sa présence sur le marché suisse | La Division Buildings accroîtra ses capacités dédiées aux grands projets complexes | Les collaborateurs de BAM Swiss AG seront appelés à rejoindre Implenia | Implenia assurera la planification et la réalisation de l'hôpital cantonal d'Aarau en tant que prestataire unique Dietlikon, le 30 mars 2021 - L'accord de reprise de BAM Swiss AG renforcera la position concurrentielle d'Implenia lors des prochains appels d'offres relatifs, notamment, à des projets de construction complexes dans le secteur de la santé, mais aussi dans ceux de la pharmacie, du transport et de la logistique, ainsi que de la formation et de la recherche. Implenia consolidera de ce fait sa présence dans la région de croissance du nord-ouest de la Suisse, en particulier dans la ville de Bâle et ses alentours. S'agissant du projet de l'hôpital cantonal d'Aarau, Implenia en assurera la planification et la réalisation dans les délais prévus, se chargeant en tant que prestataire unique de ce projet jusqu'à présent géré conjointement avec BAM Swiss AG et BAM Deutschland AG. L'acquisition de BAM Swiss AG enrichira par ailleurs le portefeuille d'Implenia du projet BSSE, un bâtiment moderne de laboratoire et de recherche à Bâle, dédié aux sciences des biosystèmes et à l'ingénierie, ainsi que de deux autres projets, l'Hôpital Felix Platter à Bâle et une résidence pour étudiants de l'École polytechnique fédérale à Zurich. À la suite de cette acquisition, signée le 29 mars 2021 et qui devrait être effective le 31 mai 2021 (Closing), les 45 collaborateurs de BAM Swiss AG seront appelés à rejoindre Implenia. Implenia prévoit de reprendre la responsabilité des projets en cours après la finalisation de l'opération. Les caractéristiques financières de la transaction ne seront pas divulguées. André Wyss, CEO d'Implenia a déclaré : « Grâce à cette transaction, Implenia renforcera sa présence sur le marché, devenant un leader de la prestation de services de construction dans le domaine de la santé en Suisse, un secteur à fort potentiel de croissance en matière immobilière. Cette acquisition s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie ainsi que de l'objectif de la Division Buildings d'Implenia consistant à élargir sa part de marché en tant qu'entreprise totale dans le domaine des projets complexes de grande envergure. L'unité de conseil de la Division assurera l'accès précoce aux clients et une approche d'intégration coopérative de toutes les parties prenantes dans la phase de pré-construction. » Quant à Ruud Joosten, CEO de Royal BAM Group, il a déclaré : « Grâce à cette transaction, BAM fait avancer sa nouvelle stratégie 'Building a sustainable tomorrow'. Notre stratégie consiste à nous concentrer sur les marchés de croissance des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de l'Irlande, où nous bénéficions d'économies d'échelle et d'avantages concurrentiels. Sur d'autres marchés, nous gérerons nos filiales dans une démarche orientée sur la valeur. Nous avons trouvé en Implenia un partenaire de confiance qui soutiendra le développement futur de BAM Swiss AG. » Contact pour les médias:

30 mars 2021: Assemblée générale ordinaire

