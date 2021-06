Implenia : livre la Dialogplatz à la ville de Winterthur

Dietlikon, le 8 juin 2021 - Aujourd'hui, lors d'une cérémonie solennelle, Implenia a livré à la ville de Winterthur la Dialogplatz, achevée au printemps dernier. D'une superficie d'environ 5800 m2, cette place est l'une des plus grandes de Winterthur, plus vaste même que la Place fédérale de Berne. La Dialogplatz s'inscrit dans un espace public extérieur couvrant au total 21 000 m2 au sein de la Lokstadt, un nouveau quartier développé par Implenia. Conformément au plan d'aménagement public, la ville prendra possession de cet espace extérieur au fur et à mesure de son achèvement et en assurera le fonctionnement et l'entretien. Implenia participe à hauteur de six millions de francs aux futurs frais d'entretien et de rénovation. La grande diversité des usages, conjuguant espaces d'habitation, de travail, de divertissement et de rencontre, permet à la Lokstadt d'offrir un style de vie moderne et urbain sur l'ancien site de la Société suisse de construction de locomotives et de machines (SLM).

Une place pour tous

La centaine d'arbres plantés sur la Dialogplatz se couvre de fleurs parfumées au printemps et crée en été une ombre bienvenue ainsi qu'un agréable microclimat. Une aire de jeux avec de l'eau et du sable sur un côté de la place séduit les petits et leurs parents. Un pumptrack, un pavillon couvert accueillant des concerts, un marché et des fêtes, d'innombrables bancs et chaises, une fontaine pour se désaltérer ainsi qu'un espace de restauration en plein air offrent aux jeunes et moins jeunes des possibilités de détente, de rencontre et de jeu. Et le tout sans bruit ni danger, car la place est située dans une nouvelle zone piétonne éloignée de la circulation.

Le résultat d'une planification collaborative

Un processus participatif, organisé conjointement par Implenia et la ville de Winterthur, a permis de déterminer les exigences des utilisateurs en matière d'espaces extérieurs de la Lokstadt. Sur cette base, l'espace public de la Lokstadt a été - et continue d'être - planifié et réalisé par Implenia, avec la participation de la ville dans le cadre d'un processus de planification collaborative.



Le nom de la Dialogplatz évoque un accord de paix sociale conclu en 1937 entre le personnel et la direction de Sulzer, à la suite d'un conflit salarial. Pour ses utilisateurs actuels, le nom de la Dialogplatz revêtira bientôt une autre signification : celle d'un lieu central de rencontres et d'échanges au sein du quartier de Lokstadt. Adrian Wyss, Head Division Real Estate d'Implenia, a déclaré : « C'est avec grand plaisir que nous livrons la Dialogplatz aux habitants de la Lokstadt et à la population de Winterthur, qui bénéficieront ainsi d'une formidable place urbaine et d'un lieu de rencontre polyvalent. »