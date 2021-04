Implenia : prévoit de céder son unité Réfection en Allemagne

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Mot-clé(s) : Fusions & Acquisitions

Dietlikon, le 20 avril 2021 - Implenia prévoit de céder la société Implenia Instandsetzung GmbH, implantée en Allemagne, à Karrié Bau GmbH & Co. KG. Dans le cadre de cette transaction, signée le 16 avril 2021 et qui devrait prendre effet le 31 mai 2021 (closing), l'ensemble des 199 collaborateurs ainsi que les sites et les projets en cours de l'unité Réfection seront transférés à la société Karrié Bau. Implenia cède son unité Réfection afin de continuer à se concentrer sur son portefeuille de base, tel que défini dans sa stratégie.



Implenia Réfection est l'un des principaux prestataires allemands offrant une gamme complète de services dans les domaines de la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'infrastructure et d'éléments de structure. La société Karrié Bau prévoit de reprendre la responsabilité des projets en cours après la finalisation de l'acquisition. Les caractéristiques financières de la transaction ne seront pas divulguées.



Christian Späth, Head Division Civil Engineering, est heureux d'avoir identifié un nouveau propriétaire approprié pour l'unité Réfection : « En tant que prestataire de services de construction intégrés, Implenia a la volonté d'élargir ses compétences dans les phases amont des projets et de se concentrer sur les grands projets complexes. S'agissant de prestations partielles spécialisées comme la réfection, nous nous adresserons désormais de plus en plus à des partenaires externes. Karrié Bau a l'intention d'occuper une position stratégique sur ce marché de niche. Les collaborateurs de l'unité Réfection y trouveront donc des conditions idéales pour se développer au mieux. »



La société Karrié Bau, dont le siège se trouve à Mayence, est dirigée par son propriétaire, Peter Karrié. Elle emploie actuellement 152 personnes dans les domaines du bâtiment, de l'entretien d'ouvrages de construction et de l'asphalte coulé. Peter Karrié a déclaré : « L'acquisition prévue nous permettra de nous adjoindre des spécialistes hautement qualifiés, de compléter notre offre par un portefeuille de services attrayant et d'être désormais présents non seulement à Mayence, mais aussi sur cinq autres sites en Allemagne. Elle nous ouvrira en outre de nouvelles opportunités commerciales et de développement stratégiquement intéressantes dans le domaine de la conservation des ouvrages de construction. » Contact pour les médias :

17 août 2021 : Conférence de presse et d'analystes sur le résultat semestriel

